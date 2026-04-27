Una caída en plena excursión

Un bebé de un año y tres meses resultó herido durante una salida de trekking en el cerro Ventana, al sur de Bariloche. El niño formaba parte de una familia de origen ruso, residente en el país, que recorría la zona cuando ocurrió el accidente.

Según la reconstrucción inicial, el menor era trasladado en una mochila porteadora cuando, en un tramo de pendiente y rocas, cayó y rodó varios metros.

La mochila, en el centro de la investigación

El punto más delicado está en el momento de la caída. La principal hipótesis es que la mochila en la que era llevado el bebé se desprendió en plena caminata.

Ese elemento fue secuestrado por orden judicial y será peritado. Los investigadores buscan determinar si hubo una falla del sistema, un problema en su colocación o algún otro factor que explique lo ocurrido.

Un sendero sin habilitación

El recorrido elegido también quedó bajo análisis. Desde Protección Civil indicaron que el sector donde ocurrió el hecho no forma parte de los circuitos oficiales.

Se trata de un sendero sin señalización, con tramos técnicos y sectores rocosos. Además, atraviesa zonas privadas, lo que complica cualquier intervención y limita las condiciones de seguridad.

El estado del bebé

El menor fue trasladado al hospital zonal de Bariloche con un traumatismo facial. Por su edad y la mecánica del accidente, quedó en observación preventiva durante al menos 12 horas.

Al momento del rescate, se encontraba consciente. La madre sufrió un politraumatismo leve y el padre no presentó lesiones.

Un operativo contrarreloj

El alerta se activó cerca de las 18 y movilizó a brigadistas, Policía de Río Negro, SPLIF, Parques Nacionales y personal de salud.

Cuando los equipos llegaron al lugar, el bebé ya estaba siendo asistido. Luego fue derivado para su evaluación médica.

Qué se busca determinar

La fiscalía intenta reconstruir en detalle cómo se produjo la caída. El análisis se centra en el estado de la mochila, su uso y las condiciones del terreno.

El caso pone el foco en una combinación crítica: un entorno de montaña exigente, un recorrido no habilitado y un sistema de traslado que falló en el momento más delicado.