Un ascenso que terminó en un accidente grave

El domingo cerca de las 18, una caminata familiar en el cerro Ventana, en Bariloche se transformó en un operativo de emergencia. Se trata de una zona de dificultad fácil a moderada, pero que se complicó en medio de la montaña.

Una pareja subía con su hijo de un año y medio, que era transportado en una mochila portaniños, un sistema habitual para este tipo de recorridos.

En plena zona de ascenso, el elemento que lo sostenía se desprendió.

La caída en un terreno complicado

El niño quedó sin sujeción en una pendiente y cayó por la ladera.

Rodó alrededor de 15 metros en una zona de pedrero, un terreno inestable, con piedras sueltas y desniveles que aumentan el riesgo en cada impacto.

Ese recorrido fue suficiente para provocarle distintas heridas. La mochila amortiguó y absorbió la mayor parte de los daños, sin embargo, la criatura presentaba lesiones y sangrado.

El rescate en una zona de difícil acceso

El accidente activó un operativo para poder asistirlo y bajarlo de la montaña.

Participaron brigadistas del SPLIF, personal de Protección Civil, Parques Nacionales y la Policía de Río Negro, que trabajaron en conjunto para descender al menor desde un sector complejo.

Cómo terminó el episodio

Una vez en la base, el bebé fue trasladado al hospital zonal de Bariloche.

Los médicos constataron heridas y escoriaciones, pero confirmaron que se encuentra fuera de peligro.

Un punto crítico en el hecho

El episodio ocurrió en el momento en que la mochila portaniños se desprendió durante el ascenso.

Ese detalle fue determinante: dejó al niño sin contención en una zona de pendiente, lo que derivó en la caída y en un desenlace que pudo ser mucho más grave.