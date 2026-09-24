La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente asesinada en Córdoba, sumó una nueva prueba surgida del análisis del teléfono de Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen. Según fuentes vinculadas al expediente, los investigadores habrían recuperado una fotografía de la menor amordazada antes de que se produjera el ataque que terminó con su vida.

Cómo descubrieron la aberrante imagen en e celular de Barrelier

La imagen fue detectada durante una pericia tecnológica realizada sobre los dispositivos utilizados por Barrelier. El estudio también permitió identificar conversaciones con Agostina y búsquedas reiteradas de contenido sexual relacionado con menores. Estos elementos fueron incorporados a la investigación y formaron parte de las pruebas que la Fiscalía tuvo en cuenta antes de elevar el expediente a juicio.

De acuerdo con la información difundida sobre el peritaje, la fotografía mostraría a Agostina atada y amordazada en una cama. Los investigadores también analizan la posibilidad de que la adolescente hubiera ingerido alguna sustancia antes del ataque, aunque ese aspecto forma parte de las hipótesis que continúan bajo análisis judicial.

El contenido encontrado en los dispositivos derivó además en una investigación penal separada. La Justicia de Córdoba imputó a Barrelier por tenencia de representaciones de menores de 18 años en actividades sexuales explícitas y de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, a partir del material recuperado durante las pericias.

Las pericias también permitieron reconstruir parte del vínculo previo entre Barrelier y Vega. La adolescente había publicado en abril una fotografía junto al acusado y le había dedicado un mensaje en el que expresaba afecto y confianza. Según la reconstrucción difundida en la causa, Barrelier realizó una captura de esa publicación y posteriormente comenzó a comunicarse con ella por privado.

El contacto entre ambos se retomó el 16 de mayo, aproximadamente una semana antes del asesinato. En paralelo, los investigadores detectaron búsquedas de contenido sexual relacionado con menores y otras consultas vinculadas con situaciones entre adultos y adolescentes. Algunas de esas búsquedas se habrían realizado de manera reiterada.

Mucha evidencia pericial en la causa

La evidencia digital se sumó a una investigación que ya reúne una gran cantidad de material pericial. Según información de la querella, fueron analizados alrededor de 6.000 mensajes, 400 informes y 40 teléfonos en el marco de las distintas medidas realizadas durante la instrucción.

Barrelier permanece detenido y está acusado por abuso sexual con acceso carnal y femicidio triplemente calificado, por mediar un contexto de género, por criminis causa y por alevosía. Por la gravedad de la imputación, una eventual condena podría contemplar prisión perpetua.

Junto con Barrelier, otras cinco personas serán juzgadas por su presunta participación posterior al crimen bajo la acusación de encubrimiento doblemente calificado. Se trata de Soledad Andreani, Osvaldo Fassetta, Matías Córdoba, Eugenia Ludmila Ascarruz y Marianela Palmero, expareja del principal acusado.

La causa ya fue elevada a juicio y Barrelier no presentó oposición ni apelación contra el requerimiento fiscal dentro de los plazos establecidos. El debate oral está previsto para 2027 y contará con la intervención de un tribunal técnico y jurados populares.

Mientras avanza el proceso, la querella que representa al padre de Agostina sostiene que todavía existen otras personas que deberían ser investigadas. La nueva evidencia obtenida de los dispositivos electrónicos será uno de los elementos que quedarán incorporados al expediente que llegará a la instancia de juicio.