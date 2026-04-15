El caso de Ángel sumó un nuevo giro judicial tras la decisión del Superior Tribunal de Justicia de Chubut de intervenir al equipo técnico interdisciplinario que había recomendado otorgar la tenencia del nene a su madre biológica, Mariela Altamirano.

La medida fue adoptada este martes y contempla la realización de una auditoría interna durante 60 días, con el objetivo de revisar la actuación de ese equipo, que funciona como apoyo de los juzgados de Familia.

Para llevar adelante el proceso, el tribunal designó a la camarista María Marta Nieto, quien estará a cargo de la intervención bajo la órbita de la Cámara de Apelaciones de la circunscripción.

La magistrada contará con la colaboración de Valentina Kresteff y de Gisela Ochoa, quienes aportarán asistencia técnica durante el proceso.

La resolución lleva la firma de los seis ministros del máximo tribunal provincial: Andrés Giacomone, Javier Raidan, Silvia Bustos, Camila Banfi, Mario Vivas y Ricardo Napolitani.

En los fundamentos del acuerdo, los jueces hicieron referencia al “lamentable acontecimiento” ocurrido en Comodoro Rivadavia, en alusión a la muerte del nene de cuatro años, un caso que generó conmoción y cuestionamientos sobre el rol de la Justicia de Familia en el proceso previo.

La intervención busca determinar si hubo fallas, omisiones o criterios inadecuados en la evaluación que derivó en el cambio de tenencia, un punto que se volvió central en la investigación judicial tras el desenlace del caso.