El padrastro de Ángel, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, declaró ante la Justicia y dio su versión sobre las horas previas al fallecimiento, en el marco de la causa en la que él y la madre del menor están siendo investigados por homicidio.

Durante la audiencia en la Oficina Judicial, Maicol González fue el primero en hablar y reconstruyó la secuencia de la noche anterior. Según su testimonio, el niño dormía en una cucheta mientras él, su pareja y una bebé descansaban en la misma habitación.

“El nene se había hecho pis, lo cambiamos y siguió durmiendo con nosotros”, relató. De acuerdo a su versión, horas después advirtieron que algo no estaba bien: “Sentimos que roncaba y de repente dejó de hacerlo. Ahí me di cuenta de que no tenía aliento”.

González sostuvo que, ante esa situación, intentaron reanimarlo y llamaron a una ambulancia, mientras buscaban alternativas para trasladarlo al hospital con mayor rapidez. También describió que una vecina intentó ayudarlos, pero no pudo hacerlo por un problema mecánico en su vehículo.

Finalmente, el menor fue trasladado por el servicio de emergencias, mientras que el acusado llegó más tarde al hospital por sus propios medios. “Nosotros también queremos saber qué le pasó”, afirmó durante su declaración, en la que además se declaró inocente.

En paralelo, se espera que la madre del nene, Mariela Altamirano, también preste declaración, en una jornada marcada por la convocatoria de vecinos que se movilizaron hacia los tribunales para pedir justicia.

La causa se encuentra en una etapa clave: tras conocerse los resultados preliminares de la autopsia, que indicaron una muerte violenta, la Justicia deberá definir la imputación formal y si ambos sospechosos continuarán bajo prisión preventiva.