La Fiscalía de Neuquén considera que podría haber más adolescentes víctimas de delitos contra la integridad sexual en la causa contra un entrenador de fútbol. La hipótesis fue confirmada por la asistente letrada Cecilia Sabatte, quien aseguró que existen testimonios que permiten sostener esa posibilidad, aunque todavía no hay una cantidad determinada de nuevos casos.

Hasta el momento, son nueve los adolescentes identificados como presuntas víctimas en la investigación. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal no descarta que otros jóvenes puedan denunciar situaciones similares a medida que avancen sus propios procesos de develamiento.

Sabatte explicó que los hechos investigados involucran a adolescentes varones de entre 15 y 16 años, vinculados con el ámbito del fútbol en una localidad relativamente pequeña. El imputado permanece detenido con prisión preventiva mientras continúa la investigación judicial.

La Fiscalía tiene testimonios que apuntan a nuevas víctimas

«Nuestra hipótesis es que existen más víctimas. Estamos seguros de ello porque contamos con testimonios que dan cuenta de esa posibilidad», afirmó Sabatte durante una entrevista con el programa Entretiempo, que se emite por AM550 La Primera.

La representante del Ministerio Público Fiscal explicó que una de las principales dificultades de este tipo de investigaciones es el tiempo que puede demandar la revelación de situaciones de violencia sexual, especialmente cuando las presuntas víctimas son adolescentes y forman parte de un mismo entorno deportivo.

La asistente letrada, Cecilia Sabatte.

En este caso, se trata de jóvenes que compartían actividades futbolísticas y tenían un vínculo de confianza con el entrenador investigado. Esa relación también involucraba a sus familias, que, según explicó Sabatte, no sospechaban lo que podía estar ocurriendo.

«Develar un hecho de estas características contra la integridad sexual no es fácil», señaló la funcionaria.

La Fiscalía considera que pueden aparecer nuevos testimonios, pero aclaró que debe respetar los tiempos de cada adolescente. La posibilidad de contar lo sucedido puede depender del acompañamiento familiar, de encontrar un espacio de contención o de iniciar un proceso terapéutico.

Qué pruebas respaldan la hipótesis de la investigación

Sabatte detalló que la investigación reunió diferentes elementos probatorios que permitieron ampliar el alcance de la acusación y avanzar sobre nuevos hechos.

Entre las principales medidas realizadas se encuentran:

Entrevistas en Cámara Gesell: se recibieron declaraciones testimoniales de adolescentes que realizaron develamientos de situaciones contra su integridad sexual.

Testimonios de familiares: se ampliaron las declaraciones de personas que acompañaron a los jóvenes y recibieron sus primeras revelaciones.

Pericias informáticas: se analizaron notebooks, computadoras y teléfonos celulares secuestrados durante los allanamientos. La extracción de información permitió encontrar fotografías y videos que, según la Fiscalía, respaldan su hipótesis.

Pericias contables: se analizaron transferencias bancarias que habrían recibido algunas de las presuntas víctimas en el contexto de las maniobras de grooming.

Pericias psicológicas: se realizaron evaluaciones para determinar posibles lesiones psíquicas derivadas de las experiencias denunciadas.

La funcionaria remarcó que el conjunto de estas pruebas permitió avanzar sobre distintas conductas que se investigan en el expediente.

La causa contempla presuntos abusos sexuales simples agravados por la condición de guarda y tutor de la educación, grooming, exhibiciones obscenas y exhibición de material pornográfico.

El vínculo con el entrenador y el impacto en los adolescentes

Uno de los aspectos que destacó Sabatte fue la relación de confianza que el imputado habría construido con los adolescentes y sus familias a partir de su función como entrenador.

Según explicó, el hombre tenía capacidad para decidir quiénes ingresaban a la cancha, quiénes quedaban en el banco de suplentes y qué jugadores eran convocados para disputar los partidos.

La Fiscalía identificó un caso en el que un adolescente habría sido excluido de las convocatorias después de rechazar propuestas para enviar imágenes íntimas.

El joven y su familia pudieron describir esa situación y relacionar el cambio en su participación deportiva con su negativa a aceptar los pedidos. El episodio terminó provocando la ruptura del vínculo de esa familia con el club.

Este aspecto de la investigación permite observar otra dimensión de los hechos denunciados: la posible utilización de la autoridad deportiva y de la influencia sobre los adolescentes como mecanismos de presión.

El imputado seguirá detenido con prisión preventiva

En relación con la situación procesal del entrenador, Sabatte recordó que permanece bajo prisión preventiva desde el 19 de marzo de 2026, cuando se formularon los primeros cargos.

La Fiscalía fundamentó el pedido de detención en dos riesgos procesales: la posibilidad de fuga y el entorpecimiento de la investigación.

Sobre este último punto, la funcionaria señaló que el imputado habría incumplido las restricciones de acercamiento a los adolescentes que se habían dispuesto para proteger sus futuras declaraciones en Cámara Gesell.

Según relató, habría continuado manteniendo contacto con ellos de manera personal, a través de redes sociales e incluso durante viajes.

La defensa cuestionó la medida y solicitó revisiones por distintas vías judiciales. Sin embargo, las instancias intervinientes respaldaron la continuidad de la prisión preventiva.

El expediente también incluye una investigación paralela por presuntas estafas económicas, que tramita en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos. Según Sabatte, los informes bancarios incorporados a esa investigación también fueron considerados al evaluar el riesgo de fuga.

La entrevista completa: