La investigación judicial contra un hombre que se desempeñaba como entrenador de fútbol en Neuquén sumó nuevos elementos y amplió el número de presuntas víctimas. En una audiencia realizada el miércoles 18 de noviembre, el Ministerio Público Fiscal reformuló los cargos e incorporó a otros cinco adolescentes. De esta manera, ya son nueve los jóvenes incluidos en la imputación por distintos delitos contra la integridad sexual.

La asistente letrada Cecilia Sabatte estuvo a cargo de la reformulación de cargos y detalló la modalidad que, según la teoría del caso de la Fiscalía, habría utilizado el acusado para acercarse a los adolescentes. De acuerdo con la investigación, el hombre habría aprovechado la relación de confianza que había construido con los jugadores y sus familias a partir de su función como entrenador.

Entre los hechos que se le atribuyen figuran solicitudes de imágenes íntimas a adolescentes a cambio de dinero, transferencias a sus cuentas bancarias y tocamientos sin consentimiento. También se investigan episodios de exhibiciones obscenas y la exposición de uno de los jóvenes a un video de contenido sexual.

Uno de los casos incorporados describe que, después de que un adolescente rechazara una propuesta para enviar imágenes íntimas, el entrenador habría comenzado a dejarlo en el banco de suplentes o directamente a excluirlo de las convocatorias para los partidos.

Los hechos investigados habrían ocurrido en distintos ámbitos vinculados con la actividad deportiva, como entrenamientos, viajes y encuentros en los que el acusado compartía tiempo con los jugadores.

Una investigación que sigue sumando víctimas

La causa se inició en marzo de este año, a partir de la denuncia de un adolescente. En aquella primera instancia se formularon cargos contra el entrenador y, el 31 de marzo, se incorporaron otras tres presuntas víctimas. Con la nueva reformulación presentada el 18 de noviembre, la investigación alcanzó a nueve adolescentes. La imputación contempla, entre otras figuras, grooming, abuso sexual simple agravado por la condición de educador y exhibición de material pornográfico.

Ante la cantidad de hechos y la necesidad de profundizar las medidas investigativas, Sabatte solicitó que el expediente fuera declarado complejo, que se unificaran los plazos para todos los casos y que se prorrogara la prisión preventiva del acusado.

La Defensoría de los Derechos de Niñez y Adolescencia, que interviene como querellante en representación de las víctimas, acompañó los planteos del Ministerio Público Fiscal.

Por su parte, la defensa no cuestionó la reformulación de los cargos, aunque solicitó que el imputado continuara privado de la libertad bajo la modalidad de arresto domiciliario.

El juez Luciano Hermosilla tuvo por reformulados los cargos, declaró compleja la investigación y estableció como fecha límite para la etapa investigativa el 19 de febrero de 2027. Además, hizo lugar al pedido de la Fiscalía y prorrogó la prisión preventiva por tres meses, hasta esa misma fecha.

También lo investigan por presuntas estafas

En paralelo a la causa por delitos contra la integridad sexual, el hombre está siendo investigado en otros expedientes que tramitan en la unidad fiscal de Delitos Económicos.

En esos legajos se analizan denuncias por presuntas estafas mediante la toma de créditos a nombre de terceras personas. Según la información del Ministerio Público Fiscal, esa investigación reúne hasta el momento a 17 posibles víctimas.

De esta manera, el imputado enfrenta dos líneas de investigación judicial: una vinculada con delitos contra la integridad sexual de adolescentes y otra relacionada con presuntas maniobras económicas fraudulentas.