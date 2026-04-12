La investigación por la muerte de Ángel López, el nene de 4 años en Comodoro Rivadavia, sumó un elemento clave: mensajes en los que la madre amenazaba al padre con quedarse con el chico “por las buenas o por las malas”, en medio de una disputa judicial por la tenencia.

El contenido fue presentado por el abogado de la familia paterna, Roberto Castillo, quien sostiene que el caso está atravesado por antecedentes de abandono, denuncias cruzadas y un contexto de conflictividad que, según la querella, derivó en el desenlace fatal.

“Todo queda en vos. Avisame si querés hacer las cosas bien y entregármelo, o las cosas mal por intermedio de la Justicia”, escribió la mujer en uno de los chats. En otro mensaje, advirtió: “Después no me digas que no quise pedírtelo por las buenas”.

Según el abogado, estos intercambios forman parte de una estrategia de presión sostenida contra el padre, quien incluso llegó a presentar una denuncia y solicitar una restricción de contacto, tanto física como virtual.

De acuerdo a la reconstrucción de la querella, la madre había abandonado al niño cuando tenía 10 meses, dejándolo al cuidado exclusivo del padre. Durante ese período, el entorno del menor era estable, con escolaridad y vínculos consolidados. Sin embargo, la situación cambió cuando la mujer volvió a reclamar el cuidado.

“Cuando el juez le iba a embargar el sueldo, ahí se presentó a pedir el cuidado”, aseguró Castillo, quien también denunció que la mujer impulsó acusaciones por violencia que no avanzaron judicialmente, pero que derivaron en un régimen de revinculación.

Con el tiempo, esa revinculación derivó en una decisión judicial que otorgó el cuidado exclusivo a la madre. Para la querella, ese fue un punto de quiebre. “Se lo sacan a su padre y se lo dan a quien lo había abandonado”, cuestionó el abogado.

En paralelo, informes escolares y registros familiares marcaron un cambio en el comportamiento del nene, que comenzó a mostrarse angustiado e irritable tras el cambio de entorno. Incluso, según la familia, había expresado resistencia a irse de la casa de su padre, en una situación que quedó registrada en video.

Tras la muerte del menor, la querella pidió que la madre y su pareja sean imputados por homicidio agravado. “La inclinación nuestra es que los dos le dieron muerte: uno por acción y el otro por omisión o encubrimiento”, sostuvo Castillo.

Los primeros resultados de la autopsia indicaron que el nene presentaba múltiples lesiones, especialmente en la cabeza, un dato que refuerza las sospechas de un contexto violento. Sin embargo, todavía se espera el informe final para determinar con precisión la causa de muerte.

Por el momento, ambos sospechosos no están formalmente imputados, aunque permanecen a disposición de la Justicia y tienen prohibido salir del país. La fiscalía aguarda pericias clave y documentación del fuero de Familia para avanzar con las próximas medidas.