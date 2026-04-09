La investigación por la muerte de un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia sumó en las últimas horas un dato clave: las primeras pericias forenses detectaron lesiones internas en la cabeza, un hallazgo que podría modificar el rumbo de la causa.

Si bien aún no se difundió el informe final de la autopsia, este resultado preliminar introduce un elemento central para la Justicia, que ahora deberá determinar cómo se produjeron esas lesiones y si hubo participación de terceros.

En paralelo, durante este miércoles se realizó un allanamiento en la vivienda de la madre del menor, con el objetivo de llevar adelante una inspección ocular del lugar donde ocurrieron los hechos.

Durante el procedimiento se secuestraron teléfonos celulares y otros elementos que serán analizados, en busca de reconstruir las últimas horas del niño y el contexto en el que se produjo el fallecimiento.

Por otra parte, el cuerpo médico forense tomó múltiples muestras que serán estudiadas en el área de patología, con el fin de establecer la causa eficiente de la muerte.

Fuentes de la investigación indicaron que los resultados completos podrían demorar al menos una semana, mientras que uno de los puntos clave será definir si existió dolo o si se trató de un hecho accidental.