El choque que dejó a un hombre internado

Han pasado varios días desde el fuerte choque ocurrido sobre la Ruta 7, entre Vista Alegre Sur y Norte, pero para la familia del motociclista la incertidumbre continúa. El hombre, de 60 años, permanece internado en terapia intensiva después de haber sido impactado mientras circulaba en su moto.

El siniestro ocurrió el martes 25, minutos antes de las 7:30, en cercanías de la calle rural 9 y frente a la empresa Andino. El hombre se movilizaba en una Keller de 200 cc por el carril derecho, en el mismo sentido que un Renault Sandero.

En el auto viajaban una mujer de 33 años, oriunda de Vista Alegre, y su hija de 11 años. Según las primeras actuaciones, la conductora intentó realizar un sobrepaso y terminó impactando contra la motocicleta.

Como consecuencia del choque, la moto terminó en la banquina y el motociclista sufrió importantes lesiones.

Del hospital de Centenario a terapia intensiva

Tras el impacto, el hombre fue asistido por personal del Hospital Natalio Burd de Centenario y trasladado en una ambulancia para recibir atención médica.

Por la gravedad de las lesiones, posteriormente fue derivado a un centro de salud de Neuquén, donde continúa internado en terapia intensiva y permanece bajo seguimiento médico.

La situación mantiene en vilo a sus familiares, que ahora buscan reconstruir con mayor precisión qué ocurrió en la ruta durante esos segundos previos al impacto.

En el lugar trabajó personal de Tránsito Villa Obrera, que realizó el procedimiento correspondiente y constató que la conductora del Renault Sandero obtuvo resultado negativo en el test de alcoholemia.

La familia necesita encontrar a quienes vieron el choque

Ante la necesidad de reunir información sobre la mecánica del siniestro, los familiares del motociclista iniciaron una búsqueda de personas que hayan presenciado el choque.

El objetivo es encontrar a quienes hayan circulado por ese sector de la Ruta 7 durante la mañana del martes 25 y puedan aportar datos sobre la maniobra de sobrepaso y el momento del impacto.

Cualquier testimonio puede resultar relevante para completar la reconstrucción de lo ocurrido y aportar información que permita esclarecer cómo se produjo el choque.

Quienes hayan visto el hecho pueden comunicarse al 299 5792244.

Qué se investiga después del impacto

Mientras el hombre continúa internado, las actuaciones buscan establecer con precisión cómo se produjo la colisión entre ambos vehículos.

La Policía intervino desde los primeros minutos del siniestro, con participación de efectivos de la Comisaría 49 y Tránsito Villa Obrera. La motocicleta fue secuestrada y trasladada al destacamento correspondiente para las diligencias del caso.

La investigación deberá determinar la dinámica exacta del choque y reunir los elementos disponibles sobre la maniobra realizada por el vehículo mayor.

Por ahora, la prioridad de la familia está puesta en la recuperación del hombre, mientras intenta conseguir testigos que permitan conocer con mayor precisión qué ocurrió aquella mañana sobre la Ruta 7.