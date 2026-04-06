Una mujer de 26 años fue víctima de un violento robo en Cipolletti, cuando dormía dentro de su camioneta y dos delincuentes la atacaron: uno rompió el vidrio y le robó el Iphone mientras el otro la apuntaba con un arma. La Policía actuó rápido, persiguió a los sospechosos y logró detener a uno de ellos, recuperando el teléfono.

El episodio ocurrió cerca de las 4:30 de la mañana del domingo, sobre calle San Rafael, en una escena que mezcla vulnerabilidad, sorpresa y violencia. La víctima descansaba dentro de su Toyota Hilux, con el vehículo cerrado y los vidrios altos, cuando de golpe todo se transformó en una pesadilla. Dos hombres aparecieron desde la oscuridad y la amedrentaron.

Por un lado, uno de los atacantes se acercó directamente a la ventanilla del conductor y, sin mediar palabra, rompió el vidrio para apoderarse del celular. Al mismo tiempo, del otro lado, su cómplice mantenía a la mujer bajo amenaza con un arma de fuego, generando una situación de extrema tensión. La víctima, paralizada por el miedo, reaccionó como pudo: tocó la bocina y logró que los delincuentes se dieran a la fuga hacia el barrio La Paz.

Sin embargo, la historia no terminó ahí. Apenas se dio aviso al 911 RN Emergencias, el personal policial desplegó un operativo inmediato en base a los datos aportados por la víctima.

La descripción fue clave: un sospechoso con buzo claro y gorra celeste con letras blancas. Con esos detalles, los uniformados rastrearon la zona caliente y lograron ubicar a uno de los presuntos autores.

Cuando se vio cercado, el sospechoso intentó escapar, pero no llegó lejos. Fue reducido y detenido a pocos metros del lugar donde también apareció el celular robado. La coincidencia de la vestimenta, sumada al hallazgo del dispositivo, terminó de cerrar el círculo. La víctima reconoció el teléfono y le fue devuelto en el acto.

Además, se confirmó que el detenido es un hombre mayor de edad con antecedentes y conocido en el ambiente delictivo, un dato que vuelve a poner sobre la mesa la reincidencia como uno de los grandes desafíos en materia de seguridad. Por disposición del fiscal de turno, quedó detenido bajo la figura de robo agravado y a la espera de la formulación de cargos.