Circulaba en una Amarok, huyó de un control y apuntó contra la Policía: fue condenado a prisión efectiva

El 27 de marzo, cerca de las 21, Rodrigo Ezequiel Ríos circulaba junto a otras personas a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok por avenida del Trabajador y Moritán, en la ciudad de Neuquén. Cuando la policía le ordenó que se detuviera, escapó a toda velocidad. En plena persecución le apuntó con un arma a los oficiales. Este viernes fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por reincidencia.

Mediante un acuerdo de partes presentado por el fiscal del caso Horacio Maitini, fue condenado por portar un arma de fuego de guerra y resistirse a la autoridad en una persecución policial ocurrida. La resolución fue adoptada durante una audiencia de procedimiento abreviado realizada en la Ciudad Judicial, en la que el imputado reconoció su responsabilidad.

Como parte del acuerdo, la fiscalía solicitó que Ríos fuera declarado responsable por los delitos de portación ilegal de arma de fuego de guerra, en concurso real con resistencia a la autoridad, el primero en carácter de autor y el segundo en carácter de coautor.

Los antecedentes complicaron su situación

Además, debido a que el condenado registraba una condena anterior por un caso de robo, el fiscal Maitini requirió que se declare su primera reincidencia y que la pena acordada sea de cumplimiento efectivo.

La jueza de garantías Natalia Peloso homologó el acuerdo en todos sus términos, declaró a Ríos responsable por los delitos atribuidos, le impuso la pena de 3 años y 6 meses de prisión efectiva y declaró su primera reincidencia.

A pedido de la fiscalía la magistrada prorrogó la prisión domiciliaria que cumple el condenado por un plazo de 15 días a partir del 28 de julio y dispuso además la colocación de una tobillera electrónica. El objetivo es que se cumplan los plazos para que la sentencia quede firme.

Apuntó contra los oficiales

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal y la Policía provincial, el hecho ocurrió el 27 de marzo de 2026, cerca de las 21, cuando Ríos circulaba junto a otras personas a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok por avenida del Trabajador y Moritán, en la ciudad de Neuquén.







En esas circunstancias, personal policial les indicó que detuvieran la marcha, pero el conductor no hizo caso y escapó a alta velocidad por distintas calles de la ciudad. Durante la persecución, Ríos abrió una de las puertas traseras de la camioneta y apuntó con un arma de fuego al personal policial. En un momento, los ocupantes abandonaron el vehículo en calle Primero de Mayo y continuaron la fuga a pie.







Mientras escapaba por calle Cadihue, Ríos arrojó un arma de fuego al patio de una vivienda que fue secuestrada y peritada y se determinó que es una pistola calibre 9 milímetros, cargada y en condiciones de uso inmediato.