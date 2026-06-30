La Justicia de Neuquén condenó a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo a un hombre identificado con las iniciales A.C.F. por haber lesionado con un cuchillo a su hijo de tres años durante un violento episodio ocurrido en el barrio Confluencia de la capital provincial.

La sentencia fue dictada este martes luego de que el acusado reconociera su responsabilidad en un acuerdo pleno presentado por la fiscal del caso, Lorena Juárez, y el asistente letrado Maximiliano Jávega. El convenio fue homologado por la jueza Carina Álvarez, quien lo declaró penalmente responsable por el delito de lesiones graves agravadas por el vínculo y por alevosía, en calidad de autor.

Durante la audiencia, la fiscal explicó que la investigación se inició bajo la hipótesis de tentativa de homicidio, aunque el avance de las pericias permitió determinar que la vida del niño nunca estuvo en peligro real, motivo por el cual la calificación legal fue modificada.

La querella que representó a la madre del menor adhirió al acuerdo alcanzado entre la fiscalía y la defensa.

El ataque ocurrió cuando el niño estaba solo con su padre

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 4 de julio de 2025, cerca de las 21:45, en una vivienda del barrio Confluencia. En ese momento, el hombre se encontraba solo con su hijo de tres años cuando le provocó un corte superficial de aproximadamente 10 centímetros en el cuello utilizando un cuchillo.

Los gritos y el llanto del pequeño alertaron a familiares que viven en una vivienda lindera. Ellos ingresaron rápidamente al domicilio, rescataron al niño y lo trasladaron a un hospital, donde recibió atención médica.

Si bien las lesiones fueron consideradas graves por la Justicia, la investigación concluyó que no existió un riesgo concreto para la vida de la víctima.

Por tratarse de un caso que involucra a un menor de edad, la identidad del condenado se mantiene bajo las iniciales A.C.F., con el fin de preservar la identidad del niño y evitar cualquier posibilidad de identificación indirecta.