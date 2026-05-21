Una maniobra en una esquina complicada terminó con una mujer herida

La mañana en pleno centro neuquino quedó marcada por un fuerte operativo y un caos vehicular que se extendió durante varios minutos. Un colectivo de la empresa Pehuenche que se dirigía hacia Centenario atropelló a una mujer de 68 años en la intersección de Independencia y Santa Fe.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:30 y fue informado desde el móvil de AM550 para el programa "La Segunda Mañana", con la cobertura del periodista Juan Pablo Andréz y el camarógrafo Bruno Calderón.

Según lo relatado en el lugar, el colectivo circulaba por calle Independencia y giraba para tomar Santa Fe cuando se produjo el impacto.

Una mujer en silla de ruedas y otra persona atrapada en la rampa

De acuerdo a la información brindada desde el móvil periodístico, en ese momento cruzaban dos personas. Una mujer en silla de ruedas logró avanzar, mientras que la otra mujer quedó detenida sobre la rampa peatonal.

En medio de esa situación, el chofer del colectivo avanzó y terminó embistiendo a la mujer mayor.

La víctima sufrió heridas y debió ser asistida por personal médico antes de ser trasladada al hospital. Desde Salud confirmaron que se encuentra fuera de peligro.

El choque generó caos y el tránsito colapsó en el sector. Fotos: Prima Multimedios

El colectivo quedó en el lugar y hay congestión

Tras el choque, el colectivo quedó cruzado en plena esquina y complicó completamente el tránsito en uno de los sectores más transitados de Neuquén capital.

Los vehículos que circulaban por Independencia no podían doblar hacia Santa Fe y durante varios minutos hubo largas filas, bocinazos y desvíos improvisados.

Personal policial y agentes de tránsito trabajaron en el lugar para ordenar la circulación y asistir a la mujer herida, mientras se intentaba despejar la zona.

Qué se sabe hasta el momento

Hasta ahora no trascendieron medidas contra el conductor ni mayores detalles sobre cómo fue exactamente la maniobra previa al impacto.

Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades correspondientes, que deberán determinar las circunstancias del choque ocurrido en una esquina donde el movimiento peatonal y vehicular es constante durante toda la mañana.