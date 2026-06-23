Un grave accidente de tránsito ocurrido este lunes en el centro de Mar del Plata dejó a varias personas heridas luego de que un colectivo de la línea 532 perdiera el control, se subiera a la vereda y embistiera a quienes aguardaban en una parada. El hecho se registró en la intersección de la avenida Peralta Ramos y Buenos Aires, una zona de alta circulación que cuenta con carril exclusivo para el transporte público y espacios recreativos cercanos.

De acuerdo con los primeros testimonios, la unidad circulaba a una velocidad considerable cuando, por causas que aún se investigan, terminó desviándose de su recorrido y avanzó sobre el sector donde se encontraban los pasajeros. Tras el impacto, se desplegó un importante operativo de emergencia para asistir a las víctimas. Varias ambulancias trasladaron a los primeros heridos al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), mientras que personal especializado trabajó en el rescate de personas que habrían quedado atrapadas.

En el lugar trabajaban efectivos policiales, personal del SAME, bomberos, equipos de Rescate de Defensa Civil y miembros de la Prefectura Naval Argentina.

Según las primeras versiones, una posible falla mecánica habría provocado que el conductor perdiera el control del colectivo, aunque esa hipótesis deberá ser confirmada por las pericias. En tanto, la Fiscalía de Delitos Culposos tomó intervención en el caso y ordenó las primeras medidas para determinar cómo se produjo el accidente y establecer eventuales responsabilidades.