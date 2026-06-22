Un ladrón de 36 años fue detenido en Cipolletti después de ingresar a una vivienda, escapar saltando paredones y esconderse en el patio de otra casa. Lo que parecía un simple robo terminó revelando un dato mucho más pesado: la moto en la que se movía tenía pedido de secuestro por una causa de robo agravado con arma de fuego.

Todo comenzó cerca de las 2:40 del domingo en el sector de José Hernández, entre Falucho y Arenales. Vecinos alertaron sobre la presencia de un hombre que había irrumpido en una propiedad y que se movilizaba en una moto tipo enduro roja y blanca. La situación generó tensión en plena madrugada, cuando la mayoría de los habitantes de la cuadra descansaba.

Cuando los efectivos de la Comisaría 24° llegaron al lugar encontraron la moto abandonada frente a una vivienda. También hallaron una mochila tirada sobre la vereda. Sin embargo, el dueño de esos elementos ya no estaba allí. Según los primeros datos recabados, había comenzado una desesperada fuga por los patios de las casas vecinas.

Entonces se desplegó una búsqueda en el sector. El sospechoso fue avanzando entre medianeras y jardines, intentando perderse entre las propiedades. Pero la huida terminó abruptamente cuando fue encontrado agazapado en el interior del patio de una vivienda. Allí quedó detenido.

La escena todavía guardaba más sorpresas. Durante la inspección del lugar, los uniformados encontraron un casco negro que tampoco pertenecía a los propietarios de la casa donde se ocultaba el hombre. El elemento fue incorporado a la investigación junto con el resto de los objetos secuestrados.

No obstante, el hallazgo más importante apareció al verificar los datos de la motocicleta. El rodado, una Motomel Skua de 150cc, no tenía patente colocada y registraba un pedido de secuestro vigente desde el 12 de junio. La consulta confirmó que era buscada en el marco de una causa por robo agravado con arma de fuego.

El detenido no sólo quedó vinculado al ingreso ilegal a viviendas durante la madrugada, sino también a una causa por encubrimiento relacionada con una moto que era requerida por la Justicia.