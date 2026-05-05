Este martes se desplegó un amplio operativo policial en la Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén (ETON) ya que una mujer que bajaba de un colectivo se descompensó y murió.

La mujer de 84 años, oriunda de Roca, venía desde Jujuy y tenía como destino Esquel. El episodio se registró pasado el mediodia y de inmediato se convocó a personal policial y de emergencias, ya que en un inicio se creía que era una descompensación.

La víctima había subido al colectivo de Via Tac con su hija en Río Cuarto, Córdoba, y al frenar en Neuquén sufrió la descompensación. Según testimonios, todo ocurrió en segundos y a pesar de las maniobras de RCP no lograron salvarla.

A pesar de los esfuerzos y la asistencia, no lograron reanimarla y se confirmó su fallecimiento en el lugar. Por el momento no trascendieron datos sobre su identidad ni las causas precisas de la muerte.

La situación generó gran revuelo y conmoción entre quienes se encontraban en la terminal al momento del hecho.