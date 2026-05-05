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Conmoción en el lugar

Bajó de un colectivo en la terminal de Neuquén, se descompensó y murió

La mujer habría bajado del colectivo y fue allí cuando se descompensó. Los servicios de emergencia no lograron reanimarla.

Por Redacción Mejor Informado
Martes, 05 de mayo de 2026 a las 16:55
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Se investiga la causa de muerte. Foto gentileza.

Este martes se desplegó un amplio operativo policial en la Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén (ETON) ya que una mujer que bajaba de un colectivo se descompensó y murió.

La mujer de 84 años, oriunda de Roca, venía desde Jujuy y tenía como destino Esquel. El episodio se registró pasado el mediodia y de inmediato se convocó a personal policial y de emergencias, ya que en un inicio se creía que era una descompensación.

La víctima había subido al colectivo de Via Tac con su hija en Río Cuarto, Córdoba, y al frenar en Neuquén sufrió la descompensación. Según testimonios, todo ocurrió en segundos y a pesar de las maniobras de RCP no lograron salvarla.

A pesar de los esfuerzos y la asistencia, no lograron reanimarla y se confirmó su fallecimiento en el lugar. Por el momento no trascendieron datos sobre su identidad ni las causas precisas de la muerte.

La situación generó gran revuelo y conmoción entre quienes se encontraban en la terminal al momento del hecho.

 

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