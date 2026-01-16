¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 16 de Enero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Refuerzan controles

Gran operativo anti drogas en la ETON: participaron canes y personal especializado

Efectivos del Departamento Antinarcóticos de la Policía del Neuquén inspeccionaron colectivos de larga distancia y empresas de envíos de encomiendas. 

Por Lucas Sandoval

Redactor en Mejor Informado. Productor de Entretiempo por AM550 y Canal 24/7.
Viernes, 16 de enero de 2026 a las 20:39
PUBLICIDAD
Los animales están entrenados para la localización de sustancias ilícitas.

El Departamento Antinarcóticos de la Policía del Neuquén llevó adelante un intenso operativo preventivo en la Terminal de Ómnibus de la capital neuquina, con el objetivo de reforzar los controles y prevenir el tráfico de estupefacientes.

Durante el procedimiento, personal especializado realizó inspecciones en colectivos de larga distancia y en empresas de envío de encomiendas, con la participación de canes detectores entrenados para la localización de sustancias ilícitas. Además, se efectuaron controles sobre transportes arribados desde distintas localidades del interior neuquino y de otras provincias.

Desde la fuerza se informó que estos operativos continuarán desarrollándose de manera sostenida en toda la provincia, tanto en terminales de ómnibus como en puestos carreteros, como parte de las acciones preventivas que se implementan para fortalecer la seguridad y combatir el narcotráfico.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD