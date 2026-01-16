El Departamento Antinarcóticos de la Policía del Neuquén llevó adelante un intenso operativo preventivo en la Terminal de Ómnibus de la capital neuquina, con el objetivo de reforzar los controles y prevenir el tráfico de estupefacientes.

Durante el procedimiento, personal especializado realizó inspecciones en colectivos de larga distancia y en empresas de envío de encomiendas, con la participación de canes detectores entrenados para la localización de sustancias ilícitas. Además, se efectuaron controles sobre transportes arribados desde distintas localidades del interior neuquino y de otras provincias.

Desde la fuerza se informó que estos operativos continuarán desarrollándose de manera sostenida en toda la provincia, tanto en terminales de ómnibus como en puestos carreteros, como parte de las acciones preventivas que se implementan para fortalecer la seguridad y combatir el narcotráfico.