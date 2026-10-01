La Justicia condenó a un hombre de casi 80 años a cumplir 3 años y 1 mes de prisión efectiva por un caso de abuso sexual simple agravado por el vínculo, cuya víctima fue su nieta de 9 años. La resolución fue dictada por unanimidad por el tribunal integrado por la jueza Natalia Pelosso y los jueces Juan Guaita y Juan Pablo Encina, luego de la audiencia de imposición de pena realizada tras la declaración de responsabilidad penal del acusado.

La pena quedó fijada en 3 años y 1 mes de prisión

Durante el debate de cesura, la Fiscalía solicitó una condena de 3 años y 2 meses de prisión, mientras que la defensa requirió que se aplicara el mínimo legal previsto para este delito, fijado en 3 años de cárcel.

Tras analizar los planteos de ambas partes, los magistrados resolvieron imponer una pena de 3 años y 1 mes de prisión efectiva.

La responsabilidad penal del imputado ya había sido establecida durante el juicio oral realizado en julio de este año, por lo que en esta etapa el tribunal debía determinar el monto de la sanción.

Por qué la condena será de cumplimiento efectivo

De acuerdo con la sentencia, el condenado ya registraba una pena previa por un hecho anterior. Esa circunstancia obliga a que la nueva sanción sea de cumplimiento efectivo en un establecimiento penitenciario, descartando cualquier modalidad de ejecución condicional.

Además, los jueces ordenaron la inscripción del condenado en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS).

Incorporarán su perfil genético al registro provincial

La sentencia también establece que se incorpore el perfil genético del condenado al RIPeCoDIS, conforme a la normativa vigente para personas condenadas por delitos contra la integridad sexual.

La medida forma parte de los mecanismos previstos por la legislación para la identificación y seguimiento de personas con condenas firmes por este tipo de delitos.