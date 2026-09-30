Joaquín Levinton habló públicamente luego de que se conociera una denuncia por abuso sexual en su contra. El líder de Turf utilizó sus redes sociales para referirse al caso y aseguró que la persona que realizó la presentación judicial mantiene, según su versión, una conducta de acoso hacia él desde hace varios años.

A través de una serie de historias de Instagram, Levinton decidió dar su versión de los hechos y cuestionó especialmente la naturaleza del vínculo que habría mantenido con la denunciante. “Ante la denuncia de público conocimiento, quiero contarles que esta persona me viene acosando hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta”, sostuvo el cantante.

Uno de los puntos que buscó aclarar el músico estuvo relacionado con la relación que habría existido entre ambos. Frente a las versiones que hablaban de un noviazgo, Joaquín Levinton fue contundente: “Nunca fue mi pareja, me resulta muy importante aclararlo y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo”.

Joaquín Levinton salió a defenderse

El descargo apareció luego de que Karina Iavícoli contara en LAM, por América TV, detalles de la presentación judicial. De acuerdo con lo informado en el programa, la denunciante aseguró haber mantenido un vínculo con el cantante entre 2015 y 2020 y relató presuntos episodios de violencia física, psicológica y abuso sexual.

En otra de sus publicaciones, el líder de Turf hizo referencia a una denuncia anterior que, según afirmó, había sido realizada por la misma mujer. “Ya me denunció hace más de tres años. Se presentaron pruebas en la fiscalía que demostraron que sus dichos eran falsos. Creí que era un capítulo cerrado, incluso me pidió perdón a través de las redes”, expresó.

Además, Levinton aseguró que la situación no habría terminado después de aquella presentación y afirmó que continúa recibiendo comunicaciones de la mujer. “Continúa acosándome por Instagram, mandándome videos y fotos desnuda. Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes”, manifestó el músico al explicar por qué decidió hacer público su descargo.

Joaquín Levinton salió a defenderse

El cantante también contó que, según su relato, intentó cortar el contacto bloqueando las distintas cuentas desde las que recibía mensajes. “Cuando la bloqueo, sistemáticamente logra contactarme desde un teléfono nuevo”, aseguró Joaquín Levinton, quien sostuvo que cuenta con registros de esas comunicaciones y que fueron puestos a disposición de su abogado.

Finalmente, el referente de Turf habló sobre el impacto personal que le genera la situación y dejó en claro que atraviesa un momento de angustia. “Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación”, escribió en el cierre del mensaje que difundió en Instagram y que firmó con su nombre.