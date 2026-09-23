Loïk Le Priol, el acusado de asesinar al ex rugbier argentino Federico Aramburu, volvió a declarar ante el Tribunal que lleva adelante el caso. El exmilitar francés reconoció haber disparado en defensa propia y negó haber tenido motivaciones racistas.

"Es un invento total de la prensa para colorear el asunto de cierta manera", aseguró el asesino que está al borde de la cadena perpetua. Él y su amigo, Romain Bouvier, que había herido al argentino, negaron ser extremistas de derecha aunque tuvieron cercanía con un grupo de ultraderecha ya disuelto por su peligrosidad: Grupo de Unión de Defensa (GUD).

"Estaba claramente en modo pelea. Era el que más derecho tenía a estar enfadado. Pero jamás tuve la intención de quitarle la vida a la gente. No por una pelea de bar. Saco mi arma cuando son dos (Aramburu y Hegarty) y estoy acorralado contra la pared". Según su versión, no salió del bar con la intención de enfrentarse nuevamente con el argentino y sus acompañantes, sino que llegó hasta el lugar después de escuchar los primeros disparos efectuados por Romain Bouvier, el otro acusado en la causa.

Le Priol, quien aseguró estar también en un fuerte estado de embriaguez, explicó que, tras darse mutuamente patadas y puñetazos, terminó por sacar su arma "por un reflejo militar".

"Todo está borroso. Estoy desconectado de la realidad. Los dientes rotos, la sangre en la boca. Apreté (el gatillo) sin entender lo que pasaba. Es puro reflejo, no hay ninguna reflexión", describió. Además, contradijo lo que al menos dos empleados de Le Mabillon corroboraron ante el Tribunal: negó haber dicho, tras la pelea, que iba a matar a Aramburu, un punto que puede ser determinante en relación a la premeditación.

Cómo murió el ex Puma Federico Aramburu

El asesinato ocurrió durante la madrugada del 19 de marzo de 2022 en el barrio de Saint Germain de Prés, París. Aramburu estaba junto a su amigo Shaun Hegarty cuando comenzó una discusión en la terraza del bar Le Mabillon que derivó en una pelea y después, en un tiroteo.

Durante el juicio, Le Priol admitió que fue él quien le disparó al ex rugbier aunque expresó que fue por legítima defensa: "Soy autor de la muerte de Aramburu, será el Tribunal el que determine si fue o no para defenderme".