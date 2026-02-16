Un joven de 23 años se descompensó mientras jugaba un partido de fútbol amateur y murió en la ciudad de Córdoba.

El trágico hecho se registró el domingo por la noche cuando la víctima se encontraba en un predio de canchas del barrio Ituzaingó, donde se desmayó de forma repentina, conforme a la información de medios locales.

La Policía recibió una alerta al 911, concurrió al lugar y constató que el damnificado estaba inconsciente en el suelo, motivo por el que se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

A su vez, el servicio de emergencia también concurrió al inmueble situado en el cruce de las calles Galileo y Futon, el personal de salud continuó sin éxito con las tareas y corroboró que el joven falleció como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio.

La Justicia interviene en el hecho y trata de determinar las circunstancias del deceso que conmocionó a los presentes.