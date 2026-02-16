Un hombre oriundo de la ciudad balnearia de Mar del Plata murió tras no lograr salir del agua luego de volcar el kayak en el que circulaba en la costa de Santa Clara del Mar.

Según informes de medios locales, la víctima fue identificada como Mauricio Ríos, de 47 años, mientras que el episodio se registró cerca de las 7.30 del pasado sábado en Ruta 11 y Rapallo, a la altura del barrio Santa Elena.

Al lugar arribaron efectivos de Defensa Civil, personal de Guardavidas y la Policía Comunal, luego de que las autoridades fueron alertadas acerca de lo sucedido, y los uniformados intervinieron para asistir a Ríos aunque, finalmente, se constató su fallecimiento.

Según se indicó, la víctima navegaba junto a otro hombre que ingresó primero al mar, pero, en un momento dado, perdió de vista a Ríos, por lo cual regresó para buscarlo, lo encontró en el agua y dio aviso para que reciba asistencia.

En tanto, se supo que dos personas le practicaron maniobras de RCP en el lugar hasta la llegada de Bomberos Voluntarios de Santa Clara del Mar y de una ambulancia, cuyo personal médico asistió de inmediato a Ríos, pero pese a los esfuerzos realizados durante varios minutos, el hombre falleció.

La causa quedó a cargo del fiscal Diego Benedetti, titular de la Fiscalía Descentralizada de Mar Chiquita, quien dispuso las primeras actuaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho.