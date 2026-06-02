Mientras avanza la investigación por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada asesinada en Córdoba, se conoció un audio que el principal acusado, Claudio Gabriel Barrelier, le envió al padre de la víctima durante los primeros días de la búsqueda. En el mensaje de voz, difundido por fuentes de la causa, negó cualquier participación en la desaparición de la joven y aseguró que estaba colaborando con la familia y con la investigación. "No tengo nada que ver. Al contrario, yo también estoy dando una mano, estoy ayudando con todo lo que más pueda", expresó el acusado.

En el mismo audio sostuvo que ya había declarado ante la Justicia y que su vivienda y la de su madre habían sido allanadas. "Yo ya hablé con 'Meli' y le expliqué todo el tema. Fui, declaré, me allanaron mi casa, allanaron la casa de mi vieja y ahora sale la madre de Meli a escracharme de esa forma cuando no tengo nada que ver", manifestó. Además, relató una versión de los hechos que hoy es materia de investigación judicial.

Según afirmó, Agostina lo llamó durante la noche para pedirle ayuda porque no tenía dinero suficiente para pagar un taxi. "Le faltaba para pagar el taxi, la ayudo a pagar el taxi y me dice que la madre sabía que venía para que yo la llevara", sostuvo. De acuerdo con su relato, la adolescente pretendía que la llevara a la casa de un novio, pero él aseguró que no tenía cómo trasladarla.

Barrelier afirmó que mientras caminaban apareció un vehículo y que la joven se fue en ese automóvil. "Frenó un auto, un auto rojo. Se sube y se va. Después de ahí no tengo más control con ella y no sé más nada. Entonces no entiendo por qué me quedo pegado yo con todo esto", señaló en el mensaje.

La difusión del audio se produce en un momento clave de la causa. En las últimas horas, el fiscal, Raúl Garzón, agravó la acusación contra Barrelier y ahora lo investiga por femicidio, un delito que prevé la pena de prisión perpetua en caso de condena.