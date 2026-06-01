La investigación por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, sumó un nuevo avance judicial. El fiscal Raúl Garzón agravó la acusación contra Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido por el caso, quien ahora es investigado por el delito de femicidio.

La información fue confirmada por Carlos Nayi, abogado de la familia de la adolescente, quien explicó que la causa dejó atrás la imputación inicial por privación ilegítima de la libertad para incorporar una figura penal que contempla la máxima pena prevista por la legislación argentina. "Hasta ahora estaba bajo la carátula de privación ilegítima de la libertad. Con el cambio, tiene la escala penal máxima contemplada que, en caso de ser encontrado culpable, será condenado a prisión perpetua", sostuvo el letrado.

Sin embargo, la querella considera que todavía podrían incorporarse nuevas agravantes a la causa. Entre ellas, solicitó que se evalúe la figura de homicidio transversal, contemplada para los casos en los que una persona es asesinada con el objetivo de provocar sufrimiento a un tercero.

Según argumentó Nayi, esa hipótesis podría aplicarse por el impacto que el crimen tuvo sobre la madre de la adolescente, quien atraviesa una situación de extrema vulnerabilidad tras conocer la noticia. Además, la representación de la familia pidió que se analicen los agravantes de alevosía y ensañamiento, al considerar que las circunstancias del hecho evidenciarían un nivel particular de violencia. En ese contexto, el abogado sostuvo que Barrelier habría mantenido el cuerpo de la adolescente hasta el lunes posterior al crimen y que luego lo trasladó en su vehículo hasta un descampado de difícil acceso. "Eligió un lugar inhóspito y hostil que conocía perfectamente", afirmó Nayi al referirse al sitio donde finalmente fue hallado el cuerpo.

Otro de los avances confirmados en las últimas horas es que los padres de Agostina fueron admitidos por la Justicia como querellantes particulares, una decisión que les permitirá participar activamente del proceso penal, aportar pruebas y solicitar medidas de investigación.

Mientras continúan las pericias y se esperan nuevos resultados forenses, la causa avanza hacia una etapa clave para determinar las circunstancias del crimen y definir si la acusación incorporará nuevos agravantes contra el único detenido.