Un hombre de 29 años que cumplía arresto domiciliario en una granja de rehabilitación de Cervantes se fugó después de cortar su tobillera electrónica. El dispositivo de rastreo apareció abandonado en la vía pública, frente a la casa de su madre, en General Roca.

La alerta se activó el jueves alrededor de las 18.41, cuando operadores de la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico (UADME) informaron que el detenido había cortado el dispositivo. La última señal de GPS lo ubicaba en la zona norte de Roca.

Efectivos de la Comisaría 22° de Cervantes acudieron a la granja, ubicada en el sector de Puente Cero, y entrevistaron al encargado del establecimiento. El hombre les indicó que el interno se había retirado cerca de las 17.50, sin avisar hacia dónde iba, y que se había llevado la tobillera y el equipo rastreador.

Más tarde, personal de la Comisaría 21° de General Roca encontró el dispositivo tirado en la vía pública, frente al domicilio de la madre del evadido, sobre avenida Roca al 3200. Ese fue el último punto registrado por el sistema de monitoreo.

El hombre, identificado como Ángel Andrés Carrillo, cumplía arresto domiciliario en el marco de una condena por robo calificado. Tras la fuga, la Fiscalía en turno inició un nuevo legajo por el delito de evasión y ordenó su inmediata detención en caso de que sea localizado.

En el operativo participaron efectivos de ambas comisarías y personal de la UADME. La Policía solicitó que cualquier persona que tenga información sobre su paradero se comunique al 911 o se acerque a la unidad policial más cercana.