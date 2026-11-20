Dos delincuentes de 30 y 36 años entraron a robar en una framacia en pleno centro de Roca, pero el golpe les duró poco. La alarma del comercio se activó a las 5:26 de la madrugada, la Policía salió a buscarlos y los encontró cuando intentaban escapar por distintas calles. Hubo persecución, dos detenciones y 15 muestras de perfumes recuperadas. Uno de los ladrones terminó atrapado dentro del predio del hospital López Lima.

El robo se descubrió cuando la empresa de monitoreo Prosegur recibió la señal de alarma de la farmacia ubicada sobre Villegas al 400. Las cámaras de seguridad habían registrado a dos hombres dentro del local. La advertencia puso en marcha a los efectivos de la Comisaría 3°, que llegaron hasta el establecimiento y encontraron la puerta completamente abierta. Sin embargo, los intrusos ya habían desaparecido.

Con el dato de que eran dos los ladrones, los policías desplegaron un operativo cerrojo y comenzaron a recorrer las inmediaciones. La búsqueda dio resultado en la intersección de Palacios y Maipú, donde los efectivos divisaron a ambos hombres. Pero cuando advirtieron la presencia de los patrulleros, decidieron separarse y escapar en direcciones diferentes.

La maniobra no les alcanzó. Los policías salieron detrás de ellos y consiguieron interceptarlos a los pocos minutos, aunque en distintos puntos de la ciudad. Uno de ellos, de 30 años, terminó atrapado dentro del predio del hospital Francisco López Lima. Llevaba consigo 13 muestras de perfumes que habían sido sustraídas de la farmacia.

El segundo, de 36 años, fue detenido en la esquina de Tránsito Toledo y Las Heras. En su poder encontraron otras dos muestras de perfumes, un par de guantes y una ganzúa de hierro. Esos elementos quedaron incorporados al procedimiento policial.

Más tarde, el propietario del comercio formalizó la denuncia y precisó el alcance del robo: los delincuentes se habían llevado 18 muestras de perfumes y 40.000 pesos en efectivo. De ese botín, los efectivos consiguieron recuperar 15 perfumes.

Finalmente, la fiscal de turno tomó intervención y dispuso que los dos hombres continuaran detenidos e imputados por el delito de robo. El intento de escapar en distintas direcciones terminó con ambos bajo custodia policial y con buena parte de la mercadería sustraída recuperada.