El crimen de Franco Agustín Morales, de 24 años, ya tiene tres hombres imputados y detenidos. Este mediodía, la Justicia formuló cargos contra un tercer sospechoso y ordenó que permanezca dos meses en prisión preventiva, mientras la Fiscalía sostiene que los acusados participaron del violento robo que terminó con la muerte del joven en Allen. La acusación es por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y para asegurar sus resultados, en concurso real con robo en lugar poblado y en banda agravado por el uso de arma de fuego.

La investigación sumó durante el fin de semana evidencias que podrían ser determinantes para reconstruir el ataque. En uno de los allanamientos realizados por los investigadores fue encontrada una de las motos que habría sido utilizada por los autores para llegar hasta la vivienda de Franco. “Hemos dado con una de las motos que identificamos se acercó a la casa de Agustín para cometer este terrible hecho”, confirmó la fiscal Verónica Villarruel durante la audiencia.

A partir de allí, las cámaras de seguridad también comenzaron a cerrar el cerco sobre los sospechosos. La Brigada de Investigación y el Gabinete de Criminalística analizaron registros de cámaras particulares, del sistema 911 y de una estación de servicio. Según explicó la fiscal, en esas imágenes pudieron identificar el rostro, la vestimenta y un elemento particular de la persona que ahora quedó imputada, una evidencia que se incorporó al expediente.

La Fiscalía tiene pendientes varias medidas, entre ellas el levantamiento de material genético y el análisis de un bidón encontrado en el lugar del crimen que habría sido dejado por los autores. Además, deberán realizarse pericias antropométricas sobre los tres imputados y las ruedas de reconocimiento.

Mientras tanto, dos elementos clave siguen sin aparecer: la moto que le robaron a Franco y el arma utilizada para matarlo. Para la Fiscalía, que ambos objetos continúen desaparecidos aumenta el riesgo de que los sospechosos puedan entorpecer la investigación. A esto se suma que un cuarto involucrado permanece en rebeldía y con pedido de captura.

Por ese motivo, Villarruel pidió cuatro meses de prisión preventiva para el tercer acusado. “Todo lo que hemos mencionado aumenta el riesgo procesal de fuga y de entorpecimiento a la investigación”, sostuvo la fiscal. La defensa, en cambio, rechazó tanto la acusación como la medida cautelar y aseguró que su asistido se presentó voluntariamente junto a su familia en la comisaría de Allen, además de señalar que cuenta con arraigo y cuestionar la calificación legal. Finalmente, el juez de Garantías Julio Martínez Vivot tuvo por formulados los cargos en los términos planteados por la Fiscalía y dispuso que el tercer imputado permanezca detenido durante dos meses.