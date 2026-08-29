Un amplio operativo policial se desplegó durante la noche en distintos domicilios del barrio Nuevo de Cipolletti, como parte de la investigación por el homicidio de Pablo Parra, el joven de 26 años asesinado a tiros durante la madrugada del 10 de agosto.

Las diligencias fueron coordinadas con el Ministerio Público Fiscal y contaron con la participación de efectivos del COER y unidades policiales especializadas.

Los procedimientos permitieron secuestrar varios teléfonos celulares, un arma de fuego calibre 9 milímetros, cargadores, municiones, una vaina y otros elementos que serán analizados para determinar si tienen vinculación con el homicidio.

Secuestraron una pistola Bersa calibre 9 milímetros

Uno de los principales resultados del operativo se produjo en una de las viviendas allanadas, donde los investigadores encontraron una pistola Bersa calibre 9 milímetros, acompañada por cargadores y una importante cantidad de municiones.

También fueron incautados teléfonos celulares. Los dispositivos serán sometidos a los análisis correspondientes para establecer comunicaciones, contactos y posibles movimientos relacionados con la investigación.

El análisis balístico será uno de los puntos centrales de esta nueva etapa de la pesquisa. Los peritos deberán establecer si el arma secuestrada tiene alguna relación con las vainas y proyectiles encontrados en la escena del crimen.

Un hombre apuntó con un arma al personal del COER

Durante uno de los procedimientos se registró además una situación de riesgo para los efectivos que participaban del operativo.

Según la información proporcionada sobre las diligencias, un hombre empuñó un arma en dirección al personal del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER). La situación fue controlada y el individuo terminó reducido.

Además, entre los elementos encontrados apareció material vinculado a estupefacientes, que quedó bajo resguardo del área especializada para las actuaciones correspondientes.

Qué se sabe del homicidio de Pablo Parra

Parra fue asesinado a tiros durante la madrugada del 10 de agosto, en el sector norte de Cipolletti. Aquella noche, vecinos del barrio reportaron una intensa sucesión de disparos y señalaron haber escuchado más de 60 detonaciones.

En el marco de la investigación también surgieron testimonios que hicieron referencia al paso de una motocicleta desde la que se habrían efectuado disparos hacia un grupo de personas conocido en el sector.

Esta hipótesis todavía debe ser contrastada mediante testimonios, pericias y el análisis de las evidencias recolectadas.

La investigación ya había tenido nueve allanamientos

Los nuevos procedimientos se suman a una primera serie de medidas realizadas durante las horas posteriores al homicidio.

En aquella oportunidad se habían concretado nueve allanamientos, aunque los resultados obtenidos no habían permitido determinar quiénes fueron los responsables del asesinato.

Ahora, los investigadores incorporaron nuevos elementos que deberán ser sometidos a distintas pericias para establecer si existe una conexión directa con el crimen.

No hay detenidos por el crimen

Por el momento, no hay personas detenidas por el homicidio de Pablo Parra.

Durante las diligencias, algunas personas fueron trasladadas únicamente para su correcta identificación. Esto no implica que hayan quedado vinculadas formalmente como responsables del asesinato.

La Fiscalía deberá analizar el material secuestrado y los resultados de las pericias antes de avanzar con nuevas medidas judiciales.

El análisis de celulares será clave para la causa

Además de las pericias balísticas, los investigadores pondrán especial atención en los teléfonos celulares secuestrados durante los allanamientos.

El análisis de esos dispositivos podría aportar información sobre comunicaciones, vínculos y movimientos de personas relacionadas con la investigación.

La pesquisa continúa bajo la conducción del Ministerio Público Fiscal, con intervención de equipos policiales especializados y apoyo operativo del COER.

Las medidas se desarrollan en el marco de Río Negro Seguridad Inteligente, que articula herramientas tecnológicas, análisis de información, investigación criminal y despliegue operativo para el esclarecimiento de hechos delictivos.