Dos adolescentes de 14 años fueron demorados en barrio Nuevo de Roca cuando circulaban en una motocicleta que tenía pedido de secuestro por un robo denunciado días atrás en Stefenelli. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA), que descubrieron la situación durante un control de rutina. Finalmente, el vehículo fue restituido a su dueña.

Todo ocurrió cerca de las 18.10 en la esquina de Islas Orcadas y El Halcón. En ese sector, los uniformados observaron a dos jóvenes que se desplazaban en una Honda Navi 110cc. y decidieron detener su marcha para identificarlos. Cuando descendieron del rodado, comprobaron que ambos tenían apenas 14 años.

Sin embargo, la verdadera sorpresa apareció cuando los policías verificaron los datos de la motocicleta. La consulta a los registros reveló que el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente desde el 4 de julio, luego de que su propietaria denunciara el robo en la Subcomisaría 67° de Stefenelli.

A partir de ese hallazgo, la situación pasó inmediatamente a manos de la Fiscalía de turno. Debido a que los ocupantes eran menores de edad, se dispuso la intervención de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y se resolvió que los adolescentes no fueran imputados por el delito de encubrimiento.

Mientras tanto, la Honda Navi quedó secuestrada y fue entregada en forma definitiva a la mujer que denunció el robo, una vez cumplidos los pasos judiciales correspondientes.

Finalmente, cerca de las 20.50, los dos adolescentes fueron retirados por sus madres en presencia de personal de SENAF que deberá confeccionar un informe psico-social de ambos.