Tras un procedimiento abreviado impulsado por la fiscal del caso Eugenia Titanti, cuatro mujeres fueron condenadas por comercializar estupefacientes de manera organizada en un punto de venta ubicado frente a la ciudad deportiva de Neuquén.

Parte de las penas es pagar multas por un total aproximado de $24.000.000. En la audiencia el juez de garantías Juan Guaita homologó el acuerdo y declaró la responsabilidad penal de Araceli López, Brisa Milagros Pailos, Ainara Morena Pailos y Yamila Montes Caram.

Cómo era la modalidad de venta

Según la investigación, entre octubre y diciembre de 2025 las acusadas montaron un sistema de venta de droga en una vivienda del barrio La Sirena.

La organización era liderada por Araceli López Michel, quien proveía la sustancia, coordinaba la actividad y recaudaba el dinero, incluso a través de billeteras virtuales. En los allanamientos se secuestraron $4.230.900 y USD 3.500 en efectivo, además de cocaína fraccionada, balanzas, teléfonos celulares y otros elementos vinculados a la actividad ilícita.

Además determinaron que en 2025 la principal imputada recibió más de $112 millones en transferencias. Por último se acreditaron al menos 129 maniobras de venta (modalidad “pasamanos”).

Qué delitos atribuyeron

El punto de venta, ubicado en la calle Bernardo Houssay del barrio La Sirena, se encontraba clausurado desde la formulación de cargo y seguirá clausurado por seis meses para gestionar la restitución del inmueble al Estado nacional, titular del terreno.

El delito es comercio de estupefacientes doblemente agravado: por la intervención organizada de tres o más personas y por realizarse en inmediaciones de espacios deportivos. En el caso de Brisa Milagros Pailos, también se sumó un hecho previo por tenencia ilegal de un arma de guerra.

Qué penas y sanciones cumplirán las condenadas

Finalmente Araceli López fue condenada a 6 años de prisión de cumplimiento efectivo, con modalidad domiciliaria por ser madre de una niña menor de 5 años, además del pago de una multa de 100 unidades fijas (equivalente a $12.000.000), que deberá abonar dentro del primer año de la condena, y la declaración de reincidencia.

Brisa Pailos deberá pagar 40 unidades fijas (equivalente a $4.800.000), por encima del mínimo legal debido al concurso con el delito de tenencia ilegal de arma de guerra.

Ainara Pailos y Yamila Montes Caram deberán abonar 30 unidades fijas cada una (equivalente a $3.600.000). En el caso de Brisa Pailos, se impuso además una inhabilitación para portar armas.