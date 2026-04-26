En un operativo conjunto entre el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía provincial se realizaron 12 allanamientos simultáneos en la ciudad de Neuquén, la mayoría en el barrio Valentina Sur y otros en Senillosa y Parque Industrial. Como resultado se secuestró droga y dinero en efectivo, se clausuró una casa y se demoró a nueve personas.

Los procedimientos se llevaron a cabo el sábado por la noche. El fiscal general, José Gerez, junto al equipo de la fiscalía de Narcocriminalidad (integrado por el fiscal jefe Agustín García y las fiscales del caso Eugenia Titanti, Silvia Moreira y María Paula Yerfino) acompañaron a los efectivos de la división de Antinarcóticos de Policía provincial durante las tareas.

El objetivo de los allanamientos, autorizados por el juez de garantías Raúl Aufranc, fue secuestrar drogas, armas, vehículos y todos aquellos elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

“En estos lugares operan bandas que se dedican a la venta de drogas según la información que hemos logrado recopilar junto a la división Antinarcóticos de la Policía, y por ese motivo estamos haciendo esta intervención”, explicó el fiscal general.

Los resultados de los operativos

Finalmente se secuestraron 2,5 kilos de marihuana y 7 plantas; 3,5 millones de pesos en efectivo; 3 armas de fuego y municiones; balanzas de precisión y un automóvil utilizado para la distribución de la mercadería.

Hay nueve personas demoradas y en las próximas horas el Ministerio Público Fiscal definirá su situación procesal. Otras dos personas se fugaron durante los operativos en autos, y una vivienda identificada como punto de venta de drogas fue clausurada.