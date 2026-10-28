Luego de tres jornadas de debate y una hora de deliberación, un jurado popular declaró hoy culpable por unanimidad a E.E.C. por haber cometido abusos sexuales contra dos niñas y un niño de su entorno familiar en la ciudad de Neuquén.

El veredicto respaldó la teoría del caso expuesta por el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid y la asistente letrada Solange Velázquez. La querella institucional, que intervino en representación de las víctimas, estuvo a cargo de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, mientras que el debate fue dirigido por el juez de garantías Raúl Aufranc.

Había sido declarado responsable

Durante el juicio, la fiscalía probó que los hechos ocurrieron entre 2016 y 2023, en momentos en que las víctimas tenían entre 3 y 10 años, aprovechando el ámbito intrafamiliar y la ausencia de testigos para cometer los ataques tanto en la vivienda familiar como en otros domicilios de la capital provincial.

Tras la declaración de responsabilidad emitida por los 12 integrantes del tribunal popular, en los próximos días la Oficina Judicial deberá fijar la fecha para la realización de la audiencia de juicio de cesura, en la cual se determinará la pena que le corresponderá cumplir al condenado.

Qué delitos le atribuyeron

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, E.E.C. fue declarado responsable por abusar de un niño entre 2016 y 2017, y también, por hechos reiterados cometidos entre 2018 y 2023 contra una de las niñas mientras estaba bajo su cuidado, y un episodio registrado entre junio de 2022 y junio de 2023 contra otra niña.

Los delitos atribuidos a E.E.C. fueron abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual simple, abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa, todos en calidad de autor y agravados por el vínculo, la guarda y la convivencia.

E.E.C. llegó al debate detenido y cuenta con una condena previa a 11 años de prisión efectiva, impuesta en marzo de este año, por abusos sexuales cometidos contra otra niña de su entorno familiar.