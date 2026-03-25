El aparente instante de descuido terminó en un susto para una vecina de Zapala: había dejado estacionada su motocicleta de 150 cc en la vereda del Polideportivo La Vía, y al regresar se encontró con que había desaparecido. El hecho ocurrió el pasado 23 de marzo alrededor de las 22:30 y puso en marcha una rápida investigación policial.

Personal de la Comisaría 22, junto a operadores del Centro de Operaciones Policiales (COP), inició las diligencias que pronto dieron sus frutos. A partir de las primeras pistas, lograron identificar a los presuntos responsables: dos mayores de edad y un menor, quienes estarían vinculados al robo.

Con esta información, se solicitó una orden judicial para allanar el domicilio relacionado con el menor involucrado. Este martes, en horas del mediodía, la policía, acompañada por el grupo especial GEOP Zapala, llevó a cabo el allanamiento, y lograron recuperar la motocicleta sustraída. El vehículo fue trasladado a la sede policial para continuar con los trámites legales correspondientes.

El Ministerio Público Fiscal de Zapala interviene en el caso, supervisando las actuaciones de rigor. Las autoridades destacaron la colaboración entre distintas dependencias policiales, que permitió resolver el hecho en tiempo récord y devolver la tranquilidad a la víctima.