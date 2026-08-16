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Allanamiento

Demoraron a un hombre y recuperaron rápidamente elementos robados de una casa en Neuquén

En el allanamiento lograron encontrar tarjetas de la damnificada además de un arma tipo machete.

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Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Domingo, 16 de agosto de 2026 a las 12:54
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Los sujetos fueron vistos por el Centro de Monitoreo Urbano.

Esta mañana de domingo, personal de la División Centro de Monitoreo Urbano detectó, a través de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona de las calles Gatica y Ceferino Namuncurá, a dos hombres en actitud sospechosa frente a un domicilio.

Ante esta situación, se dio aviso preventivo al personal policial. Efectivos de la Comisaría 41° se hicieron presentes en el lugar e identificaron a ambos hombres.

Durante el procedimiento, se estableció que habrían dejado en el domicilio distintos elementos presuntamente robados.

Una mujer reconoció los objetos como de su propiedad, entre ellos documentación y tarjetas bancarias. Ante esta situación, uno de los hombres fue demorado por presunto robo y con intervención de la Fiscalía de Robos y Hurtos, se concretó una orden de allanamiento que arrojó resultados positivos.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron documentación perteneciente a la damnificada y un arma blanca tipo machete, de 57 centímetros de largo y con mango negro.

El procedimiento permitió avanzar en el esclarecimiento del hecho y recuperar elementos. Además, se destacó el rápido accionar policial y el aporte del sistema de monitoreo urbano, que permitió detectar la situación y coordinar la intervención de los efectivos.

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