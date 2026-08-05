Robó una pala de una casa de Valentina Sur: lo atraparon gracias a las cámaras de monitoreo urbano

Un hombre fue demorado en Valentina Sur luego de ingresar al patio de una vivienda y robar una pala, en un hecho que fue advertido a través del sistema de videovigilancia urbano. La rápida intervención de los operadores del Centro de Monitoreo y del personal de la Comisaría 44 permitió recuperar el elemento sustraído.

El episodio ocurrió este miércoles en inmediaciones de calle Choele Choel, donde las cámaras de seguridad registraron a un sujeto cuando salía del interior de un domicilio con una pala y otro elemento en su poder.

A partir de las imágenes, los operadores realizaron un seguimiento en tiempo real mediante los domos de seguridad y dieron aviso inmediato a los efectivos policiales de la Comisaría 44°, quienes se dirigieron hacia el sector para intervenir.

Al arribar al lugar, los uniformados lograron interceptar al hombre y constataron que llevaba consigo una pala. Al ser consultado sobre la procedencia del objeto, no pudo justificar su tenencia ni brindar una explicación sobre cómo había llegado a sus manos.

Ante esta situación, los efectivos dispusieron su demora preventiva y procedieron al secuestro del elemento, que quedó bajo resguardo para su posterior restitución al propietario y la continuidad de las actuaciones judiciales correspondientes.

Desde la Policía destacaron la coordinación entre el sistema de monitoreo urbano y los equipos operativos, que permitió una respuesta rápida ante el aviso y la recuperación del objeto denunciado como sustraído.