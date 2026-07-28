Descartan mala praxis en diez muertes de bebés en la Nueva Maternidad de Córdoba

La Fiscalía de Instrucción del Distrito IV de Córdoba informó que las pericias médicas realizadas sobre diez casos de fallecimientos de bebés ocurridos en la Nueva Maternidad Provincial concluyeron que no existió mala praxis. Los informes fueron elaborados por comités de especialistas del Poder Judicial con participación de peritos de control incorporados a la investigación.

Según detalló el Ministerio Público Fiscal, los estudios determinaron que los decesos analizados fueron intrauterinos, por lo que no se hallaron elementos que permitan atribuir responsabilidad profesional a los equipos médicos que intervinieron en los partos o cesáreas realizados en el establecimiento sanitario.

La decisión representa uno de los primeros resultados concretos dentro de una causa que generó fuerte repercusión pública desde fines de 2025, cuando familiares denunciaron presuntas irregularidades vinculadas a muertes de recién nacidos y complicaciones obstétricas ocurridas en el centro de salud.

Sin embargo, la investigación está lejos de cerrarse. La propia Fiscalía aclaró que todavía se esperan las conclusiones de otras pericias relacionadas con la muerte de una madre parturienta y que continúan las diligencias en cuatro casos de presuntas lesiones a pacientes y otros dos fallecimientos de neonatos.

El abogado querellante, Juan Cruz Soria Cangiano, señaló que aguardará la totalidad de los estudios antes de emitir una evaluación definitiva sobre el expediente. El representante legal de varias de las familias involucradas sostuvo que analizarán cada informe pericial una vez que la investigación reúna todos los elementos pendientes.

Desde el Ministerio Público Fiscal remarcaron que la causa permanece abierta y que los investigadores continúan reuniendo pruebas para esclarecer cada una de las denuncias presentadas. La resolución final dependerá del conjunto de pericias médicas, testimonios y documentación incorporada al expediente.