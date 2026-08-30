Detuvieron a Callejero Fino: circulaba sin patente y llevaba un arma

El cantante de RKT Callejero Fino fue detenido este domingo en Tigre luego de que la Policía Bonaerense interceptara la camioneta en la que circulaba y encontrara un arma en su interior. El procedimiento se realizó en la localidad de Villa La Ñata, luego de que los efectivos detectaran que el vehículo transitaba sin patente.

El músico, cuyo nombre real es Simón Natanael Alvarenga, viajaba en una Volkswagen Amarok junto a otro hombre de 27 años, identificado como Steven Joel Ricca. Ambos fueron detenidos después de la requisa realizada por los efectivos.

El operativo se desarrolló en la zona de Italia y la Ruta 27, donde personal de la Patrulla Municipal de Tigre y efectivos policiales realizaban tareas preventivas. La falta de la patente motivó la identificación de los ocupantes y posteriormente la inspección del vehículo.

Durante la requisa, los agentes encontraron una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida, además de un cargador y municiones, según la información difundida tras el procedimiento. El arma fue secuestrada y quedó incorporada a la investigación.

De acuerdo con las primeras informaciones, Callejero Fino era quien conducía la camioneta al momento de la intervención. El otro ocupante fue identificado como Steven Joel Ricca, de 27 años y domiciliado en Presidente Derqui. Ambos quedaron involucrados en las actuaciones iniciadas a partir del hallazgo.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción de Benavídez, que dispuso la aprehensión de los dos hombres y el inicio de actuaciones por tenencia ilegal de arma de guerra. Según trascendió, el cantante permanecería detenido hasta su presentación ante la Justicia.

El procedimiento se produjo mientras Alvarenga se dirigía, según declaró a los policías, al cumpleaños de J Rei, pareja de la cantante María Becerra. El músico habría señalado durante el control que no contaba en ese momento con la documentación de la camioneta.

La investigación deberá determinar ahora la procedencia del arma y las responsabilidades de cada uno de los ocupantes respecto de la pistola encontrada dentro del vehículo. La situación procesal de ambos será definida por la Justicia a partir de las actuaciones realizadas durante el operativo.