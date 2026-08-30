Este sábado pasadas las 20.55 se incendió una vivienda en Centenario y como resultado una persona falleció en el lugar. La víctima tenía 49 años y ya fue identificada.

El hecho ocurrió cuando los vecinos escucharon un estruendo y notaron humo saliendo de la casa. Al acercarse se encontraron con que el fuego avanzaba en el interior y lograron romper la puerta para ingresar.

Dentro de la casa encontraron, tendido en el suelo, a un hombre que ya estaba sin vida. Además presentaba quemaduras en sus pies y, un dato que sumó la investigación, es que tenía una soga alrededor de su cuello.

En el lugar estuvo presente dos dotaciones de bomberos voluntarios, policías de la Comisaría 52 y personal del Hospital Dr. Natalio Burd. Al llegar los familiares y enterarse de la situación una mujer debió ser asistida por los profesionales de la salud, a la vez que pidieron a todos retirarse del domicilio.

Efectivos de Criminalística, como de Homicidios se hicieron presentes para analizar la escena y el cuerpo iba fue trasladado a la morgue para la realización de una autopsia por orden de fiscalía.

Por el momento la investigación orienta a que se trató de una autodeterminación de la víctima, debido al estado en el cual fue hallado, aunque no se descartaría ninguna hipótesis.

El hombre fue identificado como Vicente Alejandro Peña, de 49 años de edad. El mismo vivía en la calle Los Incas de la localidad de Centenario y la fiscalía de turno ya tomó intervención en el caso para coordinar las pericias de la Policía del Neuquén y la recolección de testimonios.