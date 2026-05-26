Un operativo policial en Zárate terminó este martes con cinco detenidos, un tiroteo en plena calle, otro desde una terraza y una sorpresa que marcó el desenlace: uno de los arrestados es Esteban Manuel Ferreyra, de 40 años, hijo del subsecretario de Seguridad del municipio, Alejandro Ferreyra. El hombre tenía un pedido de captura activo por una causa de robo.

Cómo fue el dramático operativo en Zárate

Todo comenzó cerca de las 8, cuando efectivos del Comando de Patrullas de Zárate y de Prefectura Naval detectaron un Volkswagen Vento gris con pedido de secuestro que circulaba con una patente diferente a la original. Lo siguieron hasta Pueyrredón al 1700, donde cinco hombres bajaron del vehículo: tres entraron a una casa, uno escapó corriendo y otro fue reducido junto al auto.

El primero en ser detenido fue Luis Raúl Martínez, de 43 años, con un pedido de captura de la Justicia de Mercedes. Segundos después, Oscar Diego Javier González comenzó a disparar contra los efectivos de Prefectura mientras huía hacia la esquina de Pueyrredón y Falucho. Los agentes respondieron y se produjo un intenso intercambio de disparos. González terminó detenido en un terreno baldío, donde descartó una pistola Glock calibre 9 milímetros.

En simultáneo, una vecina pidió ayuda desesperada al denunciar que un sospechoso había entrado a su casa. Allí fue arrestado Leandro Rubén Rodríguez, de 34 años, y también Ferreyra, quien fue reducido por efectivos federales en el interior de la vivienda.

Un sospechoso, a los tiros desde la terraza

El episodio más tenso llegó minutos después: el quinto sospechoso, Elio Giménez, de apenas 18 años, comenzó a disparar desde la terraza de una casa de dos plantas con un arma larga equipada con sistema Roni, un accesorio que convierte una pistola en una especie de subfusil. Tras otro intercambio de disparos, Giménez escapó por los techos de casas vecinas hasta bajar a un baldío, donde fue detenido.

Durante el procedimiento se secuestraron armas de fuego, municiones, herramientas y dos vehículos: el Vento robado y una Volkswagen Surán. La causa quedó en manos de la UFI N°12 descentralizada de Zárate y fue caratulada como atentado y resistencia a la autoridad agravada, abuso de armas, portación ilegal de arma de fuego, violación de domicilio, falsificación de numeración registral y encubrimiento.