Durante la mañana de este martes un camión cargado con ripio se desbarrancó en la calle Spinetta del barrio Kaleuche Alto en San Martín de los Andes. El conductor del vehículo fue trasladado al hospital Dr. Ramón Carrillo de esa localidad cordillerana y se encuentra en buen estado de salud. Toda la carga se perdió a raíz del siniestro vial.

Qué se sabe del chofer del camión y de la carga del camión desbarrancado

El chófer del camión que se desbarrancó en el barrio Kaleuche de San Martín de los Andes fue atendido y derivado al nosocomio local como medida de precaución. Según lo que recogen los portales sanmartinenses, el hombre no presentaría heridas de gravedad.

La carga transportada pertenecía a residentes del barrio Kaleuche Alto, quienes habían contratado el flete para utilizar la tierra para mejorar el acceso a sus hogares. El desbarrancamiento del camión provocó la pérdida del material en la vía pública.

Cómo prevenir este tipo de siniestros viales

En los caminos de montaña de la cordillera neuquina, especialmente en rutas con curvas cerradas, pendientes pronunciadas y sectores con hielo o nieve durante gran parte del año, los desbarrancos de camiones representan uno de los riesgos viales más graves. Factores como el exceso de velocidad, el sobrepeso de carga, la fatiga de los choferes y las malas condiciones climáticas suelen combinarse en accidentes que muchas veces terminan con cortes de ruta, derrames de combustible y complejos operativos de rescate. En corredores clave hacia pasos internacionales y zonas turísticas, las maniobras bruscas o la pérdida de control en descensos prolongados pueden ser determinantes.

Para prevenir este tipo de siniestros, especialistas en seguridad vial recomiendan realizar controles mecánicos exhaustivos antes de iniciar el recorrido, especialmente en frenos, neumáticos y sistemas de tracción. También resulta fundamental respetar las velocidades máximas, utilizar cadenas cuando las condiciones así lo exijan y evitar circular durante temporales intensos o con visibilidad reducida.

A esto se suma la importancia de la capacitación permanente de los conductores en manejo de montaña y la señalización adecuada de los sectores más peligrosos, donde la acumulación de hielo, barro o nieve aumenta considerablemente el riesgo de despistes y vuelcos.