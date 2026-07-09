Lo que parecía un automóvil de alta gama estacionado sobre la vía pública terminó siendo una pieza clave de una investigación judicial. Un patrullaje preventivo de la Policía de Neuquén permitió detectar un Chrysler que tenía un pedido de secuestro vigente por una causa de estafa, por lo que el vehículo fue incautado y quedó bajo custodia judicial.

Durante el procedimiento también se iniciaron actuaciones contra el hombre que aseguró haber comprado el auto pocas semanas atrás y que manifestó haber actuado de buena fe.

Un control de rutina que terminó con un secuestro

El procedimiento se realizó minutos antes de las 23 del miércoles, cuando efectivos de la Comisaría 12 recorrían el sector de la toma del barrio Ferroviario.

Mientras patrullaban por la calle San Salvador observaron un Chrysler estacionado, sin ocupantes. La situación motivó una verificación de rutina sobre el dominio y los datos grabados en los cristales del vehículo.

La consulta a los sistemas policiales confirmó que el automóvil registraba un pedido de secuestro vigente, emitido el 13 de abril por la Fiscalía de Atención al Público y Asignación de Casos, en el marco de una investigación por el delito de estafa.

El supuesto comprador apareció durante el operativo

Mientras los policías realizaban las actuaciones, un hombre de 47 años se presentó en el lugar y manifestó ser quien utilizaba el vehículo.

Según indicó a los efectivos, había comprado el Chrysler "de buena fe" hacía aproximadamente tres semanas, sin conocer que existía un requerimiento judicial sobre el rodado.

La intervención fue comunicada de inmediato a la fiscalía de turno.

Qué resolvió la Justicia

Tras recibir la información del procedimiento, las autoridades judiciales ordenaron el secuestro definitivo del vehículo, que quedó bajo cadena de custodia para continuar con la investigación.

Además, dispusieron que el hombre sea notificado del inicio de actuaciones por presunto encubrimiento cuando se presente en la sede policial.

El caso vuelve a poner en evidencia la importancia de verificar la situación legal de un vehículo antes de concretar una compra. Un pedido de secuestro vigente puede derivar no solo en la pérdida del rodado, sino también en la apertura de actuaciones judiciales para quien figure como su poseedor.