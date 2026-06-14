La investigación por el robo de cinco vehículos cero kilómetro ocurrido en una concesionaria de la ciudad de Neuquén, tuvo este sábado un avance decisivo. Con la recuperación de una Volkswagen Tiguan, los investigadores lograron localizar la totalidad de las unidades sustraídas y dar por esclarecido el destino de todos los vehículos robados.

El hecho había generado fuerte repercusión semanas atrás, cuando delincuentes ingresaron al predio de una concesionaria ubicada sobre calle Tronador al 400 y escaparon con cinco unidades sin patentar: cuatro camiones Dongfeng, modelos Captain T515 y Captain 310, y una camioneta Volkswagen Tiguan, todos de color blanco.

Desde entonces, efectivos del Departamento Sustracción de Automotores llevaron adelante una serie de tareas investigativas y rastrillajes para intentar reconstruir los movimientos de los vehículos y establecer dónde habían sido ocultados.

El último capítulo de esa investigación se produjo este sábado, cuando los policías detectaron la presencia de la camioneta Tiguan en inmediaciones de las calles Río Diamante y Aguado.

Al mismo tiempo, el propietario de la concesionaria informó a los investigadores que había logrado ubicar el rodado en la ciudad de Cipolletti y que, al encontrarlo con las llaves colocadas, decidió trasladarlo personalmente hacia Neuquén.

Sin embargo, la camioneta quedó detenida en plena vía pública al quedarse sin combustible, circunstancia que terminó facilitando la localización definitiva del vehículo por parte del personal policial.

Tras el hallazgo, la Unidad Fiscal interviniente dispuso la verificación del rodado mediante un perito especializado y posteriormente autorizó su restitución al propietario.

Fuentes vinculadas a la causa explicaron que no fue necesario realizar pericias de levantamiento de rastros debido a que la camioneta ya había sido manipulada tanto en su interior como en su exterior antes de la intervención policial. Esa decisión fue comunicada y avalada por la Fiscalía.

Con la recuperación de la Tiguan, la Policía del Neuquén consiguió recuperar las cinco unidades robadas, cerrando una de las investigaciones por robo automotor que más repercusión tuvo en las últimas semanas en la capital provincial.

Desde la fuerza destacaron el trabajo desarrollado por los efectivos del Departamento Sustracción de Automotores, quienes lograron reconstruir el recorrido de cada vehículo y localizar las unidades siniestradas.

No obstante, el caso todavía no está cerrado.

La causa continúa en etapa investigativa y ahora el objetivo principal de la Justicia y de la Policía es identificar a las personas que participaron del robo y avanzar con las detenciones correspondientes.

Por el momento, el destino de los vehículos ya está esclarecido. Lo que resta determinar es quiénes estuvieron detrás de un golpe que puso en alerta al sector automotor y movilizó durante semanas a los investigadores neuquinos.