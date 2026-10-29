Dos demorados en el barrio Confluencia: secuestraron dos motos y recuperaron dos bicicletas

Dos hombres fueron demorados durante un allanamiento realizado en el barrio Confluencia de Neuquén capital, en el marco de una investigación judicial. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría Segunda y de la Unidad Especial de Servicios Policiales (UESPO), con colaboración de efectivos de la Comisaría 19°.

Durante la diligencia, los uniformados secuestraron dos motocicletas de 110 centímetros cúbicos que tenían pedidos de secuestro vigentes, además de dos bicicletas rodado 29. Los elementos quedaron a disposición de las actuaciones judiciales correspondientes.

El operativo se desarrolló con intervención de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos. Hasta el momento, la información policial disponible no precisa la fecha exacta del procedimiento, el origen de los rodados ni la posible vinculación de los demorados con los hechos investigados.

Cómo se desarrolló el procedimiento policial en el barrio Confluencia

La medida fue llevada adelante por personal de la Oficina de Investigaciones Zona Sur Este, dependiente de la Comisaría Segunda, junto con efectivos de la Unidad Especial de Servicios Policiales (UESPO).

En tanto, integrantes de la Comisaría 19° participaron en tareas de seguridad externa para acompañar el desarrollo del allanamiento.

El resultado del procedimiento incluyó el secuestro de cuatro rodados: dos motocicletas y dos bicicletas. En el caso de las motos, la Policía constató que registraban pedidos de secuestro vigentes, un dato relevante para establecer su procedencia y determinar si están relacionadas con denuncias previas.

Qué se sabe sobre los dos hombres demorados

Los dos hombres fueron demorados en el marco de la investigación judicial. Sin embargo, no se informaron sus identidades, las circunstancias específicas en las que se produjo la demora ni si quedaron sujetos a alguna medida judicial posterior.

Además, la Policía recuperó dos bicicletas robadas en el barrio Confluencia del a ciudad de Neuquén - Foto: Policía del Neuquén

La demora policial no implica por sí misma que las personas sean culpables de un delito. La eventual responsabilidad penal deberá establecerse en el marco de la investigación y mediante las decisiones de la Justicia.

Qué importancia tiene el secuestro de los rodados

Los pedidos de secuestro vigentes sobre las dos motocicletas constituyen uno de los principales datos del operativo de este miércoles. El análisis de la documentación, la identificación de los rodados y el cotejo con los registros judiciales y policiales pueden contribuir a establecer su procedencia.

Cómo continúa la investigación

El procedimiento quedó bajo la intervención de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, que deberá evaluar las actuaciones incorporadas a la causa y las medidas que correspondan.

Por ahora, no se difundieron detalles sobre nuevos allanamientos, la situación procesal de los demorados ni la eventual restitución de los bienes a sus propietarios.

La investigación continúa abierta y se espera que las diligencias posteriores permitan esclarecer el origen de los rodados secuestrados y determinar si existe una vinculación entre los elementos encontrados y los hechos denunciados.