Impulsan medidas para que se registren bicicletas ante el riesgo de que sean robadas

Esta mañana, hasta las 14.00, se llevó a cabo en el barrio Melipal de Neuquén capital una nueva jornada del Registro Único de Bicicletas, una iniciativa que tiene por objetivo que las personas registren sus rodados que, posteriormente, figurarán en una aplicación de sencillo acceso denominada Neuquén te Cuida.

En diálogo con AM550, el presidente del barrio, Martín Cifuentes explicó: “Es muy importante porque después se puede descargar la aplicación de Neuquén te Cuida y ahí figura el registro del rodado. Es decir que, si alguien te roba la bici, se puede hacer la denuncia y, si la recupera una comisaría, en la aplicación figura en cuál se encuentra”.

“Tiene que venir el propietario con una tarjeta de compraventa o la tarjeta que se otorga aparte de su DNI, y también debe ser mayor de 16 años”, detalló Cifuentes y agregó que además se le hace al rodado la verificación del número de cuadro, aparte de una capacitación sobre la aplicación mencionada.

La entrevista completa