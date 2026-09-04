Dos robos, tres demorados y una bicicleta recuperada: operativo policial en pleno centro de Neuquén

Los delincuentes trabajan a todo horario y este jueves 3 de septiembre, en pleno centro de Neuquén, la Policía logró frustrar dos robos en distintos puntos de la zona céntrica. En una de las intervenciones evitaron la sustracción de una bicicleta y en la otra demoraron a dos hombres vinculados al robo de elementos del interior de un vehículo.

El primer episodio ocurrió durante la tarde en inmediaciones de Diagonal Alvear y La Rioja, donde vecinos alertaron sobre un hombre que intentaba llevarse una bicicleta que estaba estacionada en la vía pública. Personal de Patrulleros Motoristas llegó rápidamente al lugar y encontró a un sospechoso con características similares a las denunciadas.

Un hombre intentó robar una bicicleta en Diagonal Alvear y La Rioja, pero fue detenido.

Al notar la presencia policial, el hombre intentó escapar a pie mientras llevaba consigo parte de la bicicleta. Los efectivos lograron alcanzarlo y trasladarlo a la dependencia policial, mientras que luego ubicaron a la propietaria del rodado, quien pudo recuperarlo.

Dos hombres demorados tras un robo dentro de un auto

Horas más tarde, otro operativo se desplegó en el centro neuquino luego de una alerta por el robo de elementos del interior de un vehículo estacionado en la vía pública. El aviso llegó desde personal que se encontraba trabajando en inmediaciones de Casa de Gobierno.

En esta oportunidad, integrantes de Patrulleros Motoristas y Bicipolicías de Comisaría Primera realizaron un operativo en la zona para localizar a los sospechosos. Al advertir la presencia de los efectivos, dos hombres intentaron escapar corriendo en distintas direcciones.

La maniobra no les permitió alejarse demasiado y ambos fueron interceptados por los policías. Durante el procedimiento también secuestraron herramientas que, según se informó, habrían sido utilizadas para forzar la apertura del vehículo.

Los tres hombres demorados y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia. Los procedimientos permitieron recuperar una bicicleta y avanzar en la investigación por el robo cometido dentro del automóvil.