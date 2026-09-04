Un conductor alcoholizado perdió el control de su auto y terminó incrustado contra un árbol sobre el boulevard de la avenida Argentina, en pleno centro de la ciudad de Neuquén, pasadas las 6 de este viernes 4 de septiembre. El siniestro ocurrió entre las calles Elordi y Belgrano, en la mano que se dirige hacia el sur, y por fortuna no hubo personas heridas.

Según informó el móvil de AM550, en La Primera Mañana, el vehículo involucrado fue un Renault Clio en el que viajaban dos jóvenes. De acuerdo con los primeros datos, el conductor, de aproximadamente 25 años, circulaba por la avenida Argentina cuando, por motivos que se investigan, realizó una maniobra imprevista, perdió el control del rodado y terminó sobre el boulevard central.

El auto impactó contra un pino de gran tamaño y quedó con importantes daños materiales. Foto: Mejor Informado.

La parte trasera del automóvil impactó de lleno contra un pino de gran tamaño, lo que provocó importantes daños materiales. El vehículo quedó detenido en un ángulo cercano a los 45 grados sobre el boulevard, mientras que la luneta estalló y sus vidrios quedaron esparcidos por el lugar. Además, el sector trasero derecho, incluidas las luces, sufrió varios golpes producto del impacto.

A pesar de la violencia del choque, el hecho no dejó lesionados. También resultó clave que, a esa hora de la mañana, cuando la ciudad comienza a registrar un mayor movimiento de personas que se dirigen a sus trabajos y a las escuelas, no hubiera peatones circulando por ese sector de la avenida.

Un peligro: tenía 2,30 gramos de alcohol en sangre

En el lugar intervino personal de tránsito y la Policía de Neuquén, que comprobó que el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol. El test de alcoholemia arrojó 2,30 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que se le labró la correspondiente infracción. Tras las actuaciones, el vehículo no fue retirado por el joven que manejaba.

Tras la multa de tránsito, un allegado retiró el vehículo con los jóvenes como pasajeros. Foto: Mejor Informado.

Más tarde, una persona allegada a los dos ocupantes llegó hasta el lugar y se hizo cargo de conducir el Renault Clio. Los dos jóvenes involucrados en el accidente abandonaron el sitio como pasajeros: uno ocupó el asiento del acompañante y el conductor alcoholizado se trasladó en la parte trasera del vehículo.