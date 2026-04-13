Una mujer de 70 años fue arrollada este lunes por la tarde por una formación de la Línea B de subte en la estación Federico Lacroze, en un episodio que generó conmoción entre los pasajeros que se encontraban en el lugar.

Según informaron fuentes del SAME, la víctima quedó atrapada debajo de uno de los vagones, lo que obligó a una rápida intervención de Bomberos de la Ciudad, quienes trabajaron para rescatarla en medio de una escena de alta tensión. Tras ser liberada, los profesionales constataron que la mujer presentaba politraumatismos severos y la amputación de su pierna derecha, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Pirovano.

El incidente provocó la activación del protocolo por “arrollamiento de persona”, lo que derivó en la interrupción parcial del servicio entre las estaciones Ángel Gallardo y Leandro N. Alem durante más de una hora.

Desde la empresa Emova confirmaron que la circulación se vio afectada entre las 14:27 y las 15:41, hasta que finalmente el servicio pudo ser normalizado.

Las causas del hecho aún son materia de investigación, mientras crecen los interrogantes sobre cómo se produjo el dramático accidente en una de las líneas más utilizadas de la red.