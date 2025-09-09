Hombre detenido en la línea C del subte: viajaba armado con pistola y navaja

Un operativo de la Policía de la Ciudad terminó con la aprehensión de un hombre de 37 años que viajaba armado en la línea C del subterráneo. El procedimiento se realizó en la estación Retiro, donde los agentes notaron la actitud nerviosa del sospechoso al descender de una formación y procedieron a identificarlo.

Durante la requisa, los oficiales inspeccionaron un morral negro que llevaba consigo. Allí encontraron dinero en efectivo, dos billeteras, dos celulares y una navaja. Posteriormente, al revisar una campera que el hombre cargaba en el hombro, hallaron una pistola Bersa Thunder calibre 22 con numeración limada, cargada con seis proyectiles y uno en la recámara, además de un cargador adicional con cinco municiones. El secuestro incluyó también un cuchillo y una manopla.

Fuentes policiales confirmaron que el detenido tenía antecedentes por amenazas y uso de armas de fuego. En total, se le incautaron 1.876.000 pesos y 110 dólares, suma que no pudo justificar. Todo lo decomisado quedó a disposición judicial.

En la causa intervienen la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 8, el Juzgado del mismo fuero y la Unidad Fiscal de Línea Aérea (UFLA) Este, a cargo de Alejandro Pelicoli. Los investigadores buscan establecer el origen del dinero y si el acusado está vinculado a otros delitos.

Desde la fuerza de seguridad remarcaron que la detención fue posible gracias al trabajo conjunto de las divisiones de control en las líneas C, D, E, H y Premetro.

Este episodio se suma a otro ocurrido semanas atrás en la línea A, donde fue apresado un hombre en situación de calle acusado de hostigar y amenazar a mujeres pasajeras con martillos. En ese caso, el sospechoso fue interceptado en la estación Río de Janeiro y quedó imputado por tentativa de robo y amenazas, bajo la órbita del Juzgado Criminal y Correccional N.º 6.