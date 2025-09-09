¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 09 de Septiembre, Neuquén, Argentina
OPERATIVO

Hombre detenido en la línea C del subte: viajaba armado con pistola y navaja

Un operativo de la Policía de la Ciudad terminó con la aprehensión de un hombre de 37 años en la estación Retiro, luego de que los agentes detectaran su actitud nerviosa.

Por Redacción

Martes, 09 de septiembre de 2025 a las 17:40
Durante el procedimiento, se incautaron una pistola calibre 22, un cuchillo, una manopla y más de 1,8 millones de pesos, que el detenido no pudo justificar.

Un operativo de la Policía de la Ciudad terminó con la aprehensión de un hombre de 37 años que viajaba armado en la línea C del subterráneo. El procedimiento se realizó en la estación Retiro, donde los agentes notaron la actitud nerviosa del sospechoso al descender de una formación y procedieron a identificarlo.

Durante la requisa, los oficiales inspeccionaron un morral negro que llevaba consigo. Allí encontraron dinero en efectivo, dos billeteras, dos celulares y una navaja. Posteriormente, al revisar una campera que el hombre cargaba en el hombro, hallaron una pistola Bersa Thunder calibre 22 con numeración limada, cargada con seis proyectiles y uno en la recámara, además de un cargador adicional con cinco municiones. El secuestro incluyó también un cuchillo y una manopla.

Fuentes policiales confirmaron que el detenido tenía antecedentes por amenazas y uso de armas de fuego. En total, se le incautaron 1.876.000 pesos y 110 dólares, suma que no pudo justificar. Todo lo decomisado quedó a disposición judicial.

En la causa intervienen la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 8, el Juzgado del mismo fuero y la Unidad Fiscal de Línea Aérea (UFLA) Este, a cargo de Alejandro Pelicoli. Los investigadores buscan establecer el origen del dinero y si el acusado está vinculado a otros delitos.

Desde la fuerza de seguridad remarcaron que la detención fue posible gracias al trabajo conjunto de las divisiones de control en las líneas C, D, E, H y Premetro.

Este episodio se suma a otro ocurrido semanas atrás en la línea A, donde fue apresado un hombre en situación de calle acusado de hostigar y amenazar a mujeres pasajeras con martillos. En ese caso, el sospechoso fue interceptado en la estación Río de Janeiro y quedó imputado por tentativa de robo y amenazas, bajo la órbita del Juzgado Criminal y Correccional N.º 6.

