La Justicia avanzó en una de las causas más sensibles vinculadas al accionar de las fuerzas de seguridad en protestas sociales y resolvió elevar a juicio oral al gendarme Héctor Jesús Guerrero, acusado de haber herido gravemente al fotoperiodista Pablo Nahuel Grillo durante una manifestación en marzo de 2025. La decisión fue tomada por el fiscal Eduardo Taiano, quien consideró probado un accionar “abusivo y desproporcionado”.

Según la investigación, el efectivo disparó en reiteradas ocasiones con una pistola lanza gases en dirección a los manifestantes, en un contexto donde no existía una agresión directa que justificara ese uso de la fuerza. Uno de esos disparos impactó en la cabeza de Grillo, provocándole lesiones gravísimas, entre ellas fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica.

El hecho ocurrió el 12 de marzo de 2025 durante una protesta en defensa de los jubilados, en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y Solís. De acuerdo con los peritajes, Guerrero efectuó al menos seis disparos en un lapso de veinte minutos, todos ellos realizados de manera antirreglamentaria, es decir, en ángulo horizontal.

Para la fiscalía, esa conducta no solo puso en riesgo al reportero gráfico sino también a todos los presentes. En ese sentido, se remarcó que el accionar del gendarme “representó un peligro concreto para la vida e integridad física” de los manifestantes, consolidando así la base para la imputación por lesiones gravísimas agravadas y abuso de armas.

Como consecuencia del impacto, Grillo permaneció internado durante meses y actualmente presenta un marcado deterioro cognitivo y comunicativo, con posibles secuelas permanentes que afectan su vida laboral y personal. El caso expone con crudeza las consecuencias del uso indebido de la fuerza en contextos de protesta.